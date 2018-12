¿Te regalaron un smartphone por Navidad? ¿Debo cargarlo 8 horas por primera vez?

Existen una serie de mitos que muchas personas tienden a pensar al momento de abrir un smartphone. La mayoría de ellos cree que cuando abres la caja de un dispositivo, es necesario cargarlo 8, 12 o hasta 24 horas según el modelo. ¿Esto es cierto?

Pues te informamos que no. En la actualidad las baterías vienen con mejor desempeño y es un mito el hecho de que tengas que estar cargando durante varias horas el terminal antes de usarlo por primera vez.

Eso no quiere decir que la primera carga deje de ser importante. Para ello te mencionamos que debes hacerlo con todos los dispositivos y adaptadores que vienen con el smartphone, es decir, no uses uno genérico que, a la larga, le restará vida a la autonomía de la energía.

Recuerda que cada cable USB de transferencia y enchufe viene con determinada cantidad de watts y, por ende, tiende a regular mucho la energía que necesita un determinado dispositivo.

Por lo tanto, cargar un celular 24 horas antes de su primer uso, hoy en día resulta ser un asunto completamente falso debido al avance de la tecnología, las 24 horas de carga se han reducido a 8 o 6 horas.

Si eres de los afortunados que le regalaron un celular esta Navidad, ya tienes una razón más para seguir usando la batería que le ha quedado al dispositivo. Lo mismo sucede con las tablets y otros gadgets.