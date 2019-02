El sueño de digitalizar las historias clínicas y otros retos que tiene el Minsa

Rommel Yupanqui 08.02.2019 / 13:00 PM

Las veces que he acudido a un hospital público para poder atenderme, ya sea por emergencia o alguna cirugía urgente que se me tenía que realizar, lo primero que observas, mientras esperas tu turno, es la cantidad de hojas que no solo están acumuladas en la sala, sino que son pasadas de mano en mano, a veces con una sola prescripción.

Esas son las famosas historias clínicas. Mientras las veía pasear me preguntaba qué sucedería si algún día las autoridades se ponen de acuerdo y de una vez dan muerte al papel para dar paso a la digitalización.

Aunque suene utópico, casi nada, nada se ha hecho para revertir esa situación. A pesar de que el presidente Martín Vizcarra, durante su mensaje a la nación de inicio de Gobierno, mencionó que el 70 % de historias clínicas iban a estar metidas en un computador antes del bicentenario, es decir, en menos de 2 años, nadie ha movido un dedo.

¿Por qué? Para resolver nuestras dudas, Peru.com conversó con Oscar Martínez, gerente general de EMTEC Perú, quien consideró que “los actores que están alrededor del sector salud están acostumbrados a lo que ya tienen actualmente. El cambio que debe de hacer en las personas va ser una de las principales barreras que la digitalización de las historias clínicas tenga éxito”.

Añadió también que para que se puedan cumplir con los objetivos trazados rumbo al bicentenario, deben haber buenos gestores. “Los resultados traen consecuencias como disminución del 15 % de lo que gastan en laboratorio, eliminación de duplicidad de exámenes; disminución del 15 % de gastos en farmacias; y disminución del más del 90 % de lo que gastas en papel”.

Una de las cosas que nos ponemos a pensar mientras conversamos con el especialista de EMTEC es que algunos centros de salud privado están aplicando sus propios métodos de trabajo con la digitalización que, como su mismo nombre lo dice, son solo usados por ellos y no compartidos con los demás. ¿Cómo es que esto a futuro se pueda compartir?

Chile, Uruguay y Colombia ya cuentan con historias clínicas digitales. ¿Cuándo se generará este cambio en Perú? (Foto: Peru.com)

Fue allí en donde recordamos la entrevista que sostuvimos Andrés Segovia, gerente de negocios de Rayen Salud, quien no solo anunció que su empresa está interesada en participar en el concurso público para poder ser una de las principales empresas en desarrollar un software para el trabajo de historias clínicas en nuestro país, sino también, contó la experiencia y cuánto demoró en que Chile adopte este sistema que, aseguramos, sería muy importante en nuestro país.

Comentó que el proyecto para poder llevar a cabo el proceso de traspaso de historias en papel a la computadora, se necesitó ejecutar un plan de salud que comprendió en mejorar toda la red de sistemas tecnológicos de los centros de salud y una inversión por parte del Estado destinada para ese fin.

“Se define primero los materiales que se van a utilizar, estamos hablando de computadoras, impresoras, la conexión a internet. Con ello el hospital quedó dotado de todo un sistema para poder aplicar el software para acceder a las historias clínicas a través de una red compartida”, manifestó.

Sin embargo, ese tema se podría volver un dolor de cabeza para los especialistas en salud peruanos, pues cada uno de los sectores de atención, llámese Essalud, SIS, Policía Nacional y particular, actúan de forma independiente.

Oscar Martínez analizó que si bien pueden haber una serie de competencias entre los centros de salud, el usuario debe verse beneficiado y ser el primero que debe estar preocupado en tener toda la data de acceso a su información, sin distinción del lugar donde vienen.

“Tenemos instuciones privadas que están trabajando en sus propios proyectos, pero ellos representan al 7 % de toda la población peruana que se atiende allí. El 3 % es de las Fuerzas Armadas. El 90 % de personas se atiende en el Minsa y Essalud. Las historias clínicas no son de una entidad privada, sino del paciente, como un curriculum de vida. Nosotros como Emtec estamos trayendo herramientas basadas en la interoperabilidad para el médico cualquiera que te trate pueda acceder a tu hoja y así, incluso, te puedan salvar la vida”, informó.

Otros retos también se reflejan en la tecnología y la lucha contra la anemia infantil. Gracias a la salud digital se podrá mantener un registro de la población infantil en riesgo y de la población que ya tiene esta patología. Como también, la segmentación por zona, género y otros parámetros, permitirá a la autoridad sanitaria tomar decisiones de campañas de prevención o tratamiento.