Spotify: ¿gratis para todos? Este es el cambio que dará la aplicación

La próxima semana, 24 de abril, la plataforma de Spotify, una de las muchas para escuchar música vía streaming, anunciará sus nuevos cambios en torno al aspecto en que se mostrarán tus artistas, canciones, playlist, etc.

Según el portal The Verge ha compartido no solo imágenes del cambio que dará Spotify en todos los smartphone, sino que hay una noticia que los usuarios que no están suscritos hará feliz.

Se trata nada más y nada menos que Spotify Gratis, así como lo lees. Es decir, no tendrás que suscribirte para escuchar música sin tener que hacerla de forma aleatoria, como se ha hecho.

El medio indica que hasta el momento los usuarios gratuitos solo tenían la opción para poder saltar de canción en canción 5 veces, y escuchar un álbum con propaganda y con canciones que no correspondían.

Ahora eso podría cambiar el 24 de abril, de momento no se sabe cuáles serán los límites. Cabe precisar que los usuarios Premium seguirán teniendo mayor prioridad en cuanto al servicio y este solo variará en diseño.