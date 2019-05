Spotify: cómo configurar para que la música se detenga automáticamente

¿Alguna vez te has quedado dormido con el Spotify abierto y cuando despertaste ya no tenías batería? Pues que eso no te pase nuevamente. Es por ello que la aplicación de música streaming ha lanzado una nueva función para aquellas personas que caen en los brazos de Morfeo.

Se trata de la herramienta con la que puedes colocar temporizador a la música que escuchas en Spotify.

Es posible que algunos de los usuarios de Spotify en Android aún no vean la opción de temporizador disponible en la aplicación. Todo apunta a que la compañía ha comenzado el despliegue de esta característica de forma escalonada, y no llegará a todo el mundo hasta dentro de varios días.

¿Quieres saber cómo detener una canción o una playlist de forma automática o antes de que te quedes dormido? (Foto: Captura)

Pero existe una serie de trucos para que esto pueda llevarse a cabo. Simplemente debes seguir los siguientes pasos:

Abre Spotify

Luego ingresa a cualquier playlist o álbum

Finalmente reproduce cualquier canción

Pulsa en Ajustes y verás la palabra de Temporizador de apagado

¿Quieres saber cómo detener una canción o una playlist de forma automática o antes de que te quedes dormido? (Foto: Captura)

En ella podrás elegir entre 5, 10, 15, 30, 45, 1 hora o final de la canción. Tras ello la música solo parará en lo que determines.

Así que si te quedas dormido antes de que acabe el álbum de un cantante o una playlist, normalmente se acabará de reproducir la canción y desde allí podrás seguirla al día siguiente o cuando lo determines.