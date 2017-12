Spotify: así puedes escuchar tu playlist resumen del 2017

Los fanáticos de Spotify están sumamente contentos luego de saber que la popular aplicación de música en streaming elaboró un playlist con todos los temas que han escuchado durante el 2017. ¿Quieres saber el tuyo?

Your 2017 Wrapped, como se llama este playlist, no solo te mostrará las canciones que has escuchado durante el 2017, sino que también te mostrará los minutos que has pasado usando Spotify, así como tus artistas y géneros preferidos.

¿Quieres acceder a tu playlist resumen del 2017? Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es entrar a este enlace. Una vez dentro, tendrás que acceder a tu cuenta de Spotify y eso sería todo.

Así que ya lo sabes, si quieres recordar todas las canciones que has escuchado durante el 2017, tienes que acceder a la playlist resumen que Spotify ha elaborado especialmente para ti.

