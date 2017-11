Sony lanza la mascota robot llamada Aibo y así es como funciona

¿Quieres una mascota pero no la puedes tener porque eres alérgico a los pelos, tienes poco espacio, vives en un departamento? Pues Sony ahora ha lanzado un robot a modo de gadget que similará ser un perro.

Este androide no solo tiene la capacidad de aprender cosas como dar la pata, dormir a sus horas, pedirte un paseo, jugar con tus hijos, etc. Lo único positivo es que este robot es inmortal, es decir, no sufrirá daño alguno.

Asimismo, no gastarás en comida, ni mucho menos tendrás que limpiar pues no realiza actividades como ir al baño.

Entre sus características, cuenta con paneles OLED de sus ojos y a los sensores integrados, el perro robótico de Sony disfrutará de una expresividad mucho mayor y será capaz de adaptarse al entorno y a las situaciones con los usuarios, aprendiendo gracias a técnicas de machine learning avanzadas que requieren del acceso a la red.

El movimiento se ha mejorado a pesar de su pequeño tamaño, y es que Sony ha implementado más de 20 ejes de movimiento con un sinfín de posibilidades, aunque obviamente no hemos conseguido todavía escapar de esos torpes movimientos mecánicos que habitualmente vemos en todos los robots.

Cabe resaltar que el perrito robot Aibo costará nada más y nada menos que unos 1.800 euros al cambio actual. ¿Te lo imaginas? Si quieres ver cómo funciona esta mascota, mira el siguiente video.