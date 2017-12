Smartphone: sabes por qué tu celular trae aplicaciones preinstaladas

¿Compraste un smartphone en los últimos días? ¿Te diste cuenta por qué el celular que ahora tienes vino con aplicaciones preinstaladas que ni tu ni nadie las descargó y las puso allí? Muchos se han preguntado de dónde salieron y por qué ocupan demasiado espacio en tu memoria. Esta respuesta te dejará en shock.

Si tienes un dispositivo Android es muy probable que cuando lo compraste te encontraste aplicaciones que no te interesan lo más mínimo, pero que están ahí, ocupando espacio. Lo peor de todo es que en muchos casos estas aplicaciones no parece que las use nadie.

APLICACIONES PREINSTALADAS

Las aplicaciones preinstaladas en tu smartphone se subdividen en tres categorías distintas. No todas tienen un mismo origen:

Las instaladas por Google: Por una parte están las que no molestan a la mayoría, las Google Apps. Android de por sí no incluye apps preinstaladas, sino que es la propia Google la que incluye sus servicios, como parte de su esquema para mantener Android y atraer a más usuarios.

Las aplicaciones por la empresa: El veredicto en estos casos suele depender de muchos factores; hay ocasiones en las que estas apps realmente aportan un valor añadido al dispositivo respecto a los de otras marcas, mientras que en otras lo único que hacen es ocupar espacio e intentar formar una imagen de marca propia sin mucho acierto

Las instaladas por la empresa operadora: La mayoría está instalada para que obtengas mayores beneficios en la empresa.

¿Entonces para qué están allí? Muy simple, para facilitarte algunas herramientas que por lo general tiene tu smartphone y lo puedas usar de una forma bastante adecuada. ¿Qué harías sin la cámara? ¿Qué pasaría si no tuvieras Radio? Sin duda muchas de estas sirven, pero no todas tienen el mismo objetivo.