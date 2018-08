Se filtra el próximo teléfono de Google, el Pixel 3 XL

Motorola y Samsung sufrieron filtraciones antes de su lanzamiento de sus celulares de gama en agosto, ahora le toca a Google y es que en Twitter específicamente, se han ido lanzando una serie de videos en donde se muestra su más grande creación, el Google Pixel 3 XL.

Este terminal, el cual observamos que es práticamente todo pantalla en la frontal, con un notch, tiene una fachada de 6,7 pulgadas de diagonal, así como una batería de 3.430 mAh, capaz de soportar el día y medio.

El dispositivo, el cual se muestra en el pequeño clip, trae en su interior el procesador Snapdragon 845 y cuenta con una sola cámara de 12,2 megapíxeles. ¿Por qué no apostar ya por una doble cámara? De momento se desconoce.

Otra ventaja del Google Pixel 3 XL es que cuenta con doble sensor como cámara delantera, ambas de 8,1 megapíxeles. Probablemente, este sistema dual estará destinado a dar vida a algún tipo de sistema de desbloqueo facial. También se reflejan 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 64 GB.

También podemos encontrar el modo Always on Display incluido en el teléfono. Este está personalizado con un fondo de pantalla, y no muestra un fondo totalmente negro como en la actualidad. Esta opción ya habría aparecido en el código de Android 9.0 Pie, y parece que se confirma su existencia en la tercera generación de smartphones Pixel.

Por otro lado, llega con el más reciente sistema operativo, Android Pie, el cual tiene características fluídas, así como una mejora en la batería, mejora de distribución energética, etc.

Se espera que Google lance su terminal antes de fin de año y así pueda competir con el más reciente Galaxy Note 9 o el próximo Mate 20 Pro. ¿qué opinas?