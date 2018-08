Samsung presenta las nuevas Galaxy Tab S4 y Tab A 10.5" y así lucen

Samsung lanzó el Samsung Galaxy Tab A 10.5 pulgadas, una nueva tablet que te mantiene a ti y tu familia entretenidos mientras están en casa o viajan. Con nuevas opciones de entretenimiento para toda la familia y funciones mejoradas de audio y video, el Galaxy Tab A 10.5 es ideal para disfrutar de tus películas o programas favoritos en casa o cuando te desplazas.

Ya sea que estés descansando en el sofá o disfrutando de un largo viaje con tu familia, el Galaxy Tab A 10.5 puede mantenerte entretenido a ti y a los pequeños del hogar durante horas. Además, posee funciones de conectividad adicionales como la aplicación SmartThings de Samsung, que permite administrar tu hogar de manera más fácil.

“Nos enorgullece anunciar el Galaxy Tab A 10.5, la última incorporación de Samsung a la línea de tablets con capacidades que hacen la vida más fácil y más entretenida para toda la familia”, dijo Jason Lee, Director and Head of Tablet Product Strategy Group at Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “Con un diseño renovado, controles parentales mejorados y nuevas capacidades de conectividad doméstica, el Galaxy Tab A 10.5 es el complemento perfecto para el hogar moderno “.

Con el Galaxy Tab A 10.5, amigos y familiares pueden ver películas, jugar juegos, escuchar música o navegar por el contenido juntos en una pantalla de 10.5 pulgadas que ofrece una relación pantalla en cuerpo de 16:10 gracias a sus biseles más delgados. Cuatro parlantes están integrados en cada esquina de esta tablet con el soporte de Dolby Atmos®, que transforma su experiencia de entretenimiento móvil con audio en movimiento que fluye a su alrededor.

El Samsung Galaxy Tab A 10.5 también brinda a los padres el control para administrar el contenido y el tiempo de uso con Kids Mode, la interfaz amigable para niños de Samsung diseñada para hacer que el aprendizaje y el entretenimiento sean simples, seguros y divertidos. Este también presenta Kids Browser, Galaxy Apps for Kids y ocho aplicaciones gratuitas para niños de marcas favoritas de la familia, como Toca Hair Salon 3 y BRIO World – Railway. Las familias también pueden usar el modo de usuario múltiple en la Galaxy Tab A 10.5 a fin de crear varias cuentas en el mismo dispositivo, como, por ejemplo, una cuenta para un niño y otras separadas para los padres, para una mayor funcionalidad en una solo tablet.

Administrar el contenido de la familia y el hogar nunca había sido tan fácil con el Samsung Galaxy Tab A 10.5 a través de características de conectividad mejoradas. La interfaz Always On Daily de Samsung brinda información diaria integral en un concentrador hogareño fácil de ver, que incluye un reloj, calendario y actualizaciones meteorológicas, así como una biblioteca de fotografías digitales. Y ahora los usuarios pueden controlar fácilmente su entorno doméstico desde su tablet familiar con SmartThings en el Galaxy Tab A 10.5. Controlar todos tus electrodomésticos conectados a través de SmartThings es tan sencillo con solo tocar un botón. Ya sea alistar a los niños para que vayan a dormir o se necesite aumentar la temperatura durante un día lluvioso, los controles inteligentes en el hogar facilitan la administración de su hogar conectado.

características