Samsung lanza sus nuevos televisores QLED TV 2018 en Nueva York y así lucen

Samsung lanzó su línea insignia de televisores QLED 2018 y productos de Audio y Video en el evento First Look 2018 en New York, en el edificio de la Bolsa de Valores estadounidense en Manhattan. La compañía presentó su próxima generación de televisores QLED a alrededor de 1,000 asistentes, y mostró características nuevas y mejoradas que renuevan la experiencia de ver televisión como nunca antes.

Durante la presentación, el presidente de Visual Display de Samsung Electronics, Jong-hee Han y otros ejecutivos de la compañia explicaron cómo la línea de televisión insignia 2018 ofrece una experiencia de entretenimiento en el hogar sin igual, diseñada para eliminar las barreras para configurar, y mostrar el televisor optimizando el acceso al contenido de una forma que permite a los consumidores dedicar más tiempo a hacer lo que deseen.

“Con nuestra línea de televisores 2018, estamos cambiando la definición de pantalla a pantallas inteligentes”, dijo el presidente Jonghee Han. “Diseñada para una inmersión total y para mejorar la vida cotidiana de los consumidores de todo el mundo, a la vez que es increíblemente fácil de usar, la nueva línea QLED TV ofrece a los usuarios la mejor experiencia visual”.

El evento First Look en New York ofreció una exhibición para que los invitados experimenten la línea de productos del 2018 y sus características prácticas a través de una serie de zonas y pantallas. La exposición incluyó:

La zona de pantalla grande: Que mostró la impresionante calidad de imagen de la nueva línea de Samsung con colores y contrastes mejorados para una variedad de situaciones, como jugar y mirar películas o deportes. Samsung también mostró su aclamada pantalla modular The Wall de 146”, una pantalla modular basada en tecnología Micro LED , que se comercializará para uso doméstico.

La zona de películas: Presenta la barra de sonido multidimensional N950 de Samsung con Dolby Atmos, cuyo lanzamiento está programado para finales de este año. Esta barra de sonido demuestra cómo el sonido envolvente vibrante y potente puede mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar.

La zona de Modo Ambiente: Mostró cómo QLED TV redefine lo que significa estar “apagado” con nueva tecnología que transforma el televisor en una pantalla bellamente funcional que proporciona una gran cantidad de información, incluidas noticias, clima y tráfico, y que también puede reproducir música, o combinar completamente con la pared detrás de él.