Samsung Galaxy S10: smartphone se lanzará el 20 de febrero oficialmente

Por fin. La compañía surcoreana hizo anuncio oficial de la fecha de lanzamiento de su próximo smartphone de aniversario, el Samsung Galaxy S10. Este dispositivo, como muchos indican, traerá un agujero en la pantalla, así como triple cámara trasera y hasta lector de huella en la pantalla.

El evento se desarrollará el próximo 20 de febrero y tendrá como lugar principal, como hace algunos años lo viene haciendo, San Francisco, en los Estados Unidos.

Una de las tendencia que están marcando las diversas marcas, en incorporar el notch en todos los terminales, Samsung ha destacado por no colocar ningún tipo de gota en la frontal, por el contrario, alargará más la pantalla.

También se espera que llegue en tres presentaciones y que podría ser el último teléfono de la compañía con puerto de auriculares. El modelo más caro podría costar hasta 1.700 dólares.

El Samsung Galaxy S10 contaría con un panel de 6.4 pulgadas, 0.2 pulgadas por encima del modelo de la generación anterior. Se mantendría la resolución QHD+, y veríamos mejoras en la calibración del panel, de seguir los pasos del Samsung Galaxy Note 9.

En cuanto al smartphone plegable, Samsung ya dio un adelanto y confirmó su existencia durante el mes de noviembre del año pasado, pero ahora podría debutar por fin su aspecto final, aunque todavía no estaría listo para salir a la venta.

Esta vez Samsung presentará el Galaxy S10 en una ciudad estadounidense y no en la ciudad de Barcelona en el marco del MWC 2019 como lo ha hecho en los últimos años.

