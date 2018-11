Samsung Galaxy S10: ¿por qué tendrá dos agujeros en su pantalla?

Samsung presentó el prototipo de un posible celular flexible que será lanzado el próximo año en todo el mundo, pero eso no quiere decir que produzca la edición de aniversario de su próximo smartphone, el Galaxy S10.

Este dispositivo ha generado grandes olas de rumores pues, al tratarse de la décima edición del dispositivo de la compañía surcorena, se vocean cómo podría ser su diseño: sin notch, con notch, con una cámara en la parte inferior, etc.

Todo bien, pero a estos se le suman los datos lanzados por la web Etnews en la que se indica que el Samsung Galaxy S10 tendrá dos huequitos en la pantalla del teléfono.

Se espera que uno de ellos sirva para la cámara frontal, mientras que el otro servirá como escáner de rostro en 3D. El objetivo es hacer un teléfono todo pantalla, sin que los bíseles se muestren por nada del mundo.

“A diferencia del notch en forma de gota que invade una pequeña pero notable porción de pantalla, la perforación de la pantalla permite que haya área activa alrededor de dicho agujero, proporcionando una experiencia de pantalla aún más inmersiva”, indica la web.

HIAA (hole in active area) es el nombre que habría recibido esta tecnología de pantalla, y algunos medios como The Elec hablan sobre una futura expresión coloquial de piercing display. La principal ventaja de este panel es que no perdemos apenas área de pantalla, ya que tan solo tenemos perforaciones, no prolongaciones que la invaden.

¿Será real? Para descubrirlo solo tendremos que esperar el primer trimestre del 2019, fecha en la que Samsung siempre tienden a lanzar sus celulares de gama alta. ¿Qué te parece?