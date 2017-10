Samsung Galaxy Note 8: tenemos el smartphone y estas son nuestras primeras impresiones

Hace ya algún tiempo atrás, el primer teléfono en modo phablet de Samsung que probamos fue el Galaxy Note 5. Posteriormente, el año pasado, pese a los incidentes ocurridos con el Note 7, pudimos verlo, mas no tenerlo a prueba. Sin embargo, ahora la compañía surcoreana al parece han hecho las cosas mucho mejor mostrando un teléfono gigante, con más pantalla y con doble cámara: este el Note 8.

En nuestro primer contacto, debo decir, que el teléfono es muy similar a la gama S8 y S8+, pero hay ciertos detalles que son característicos y que debes tomar en cuenta antes y conocer al detalle.

Peru.com tiene en exclusiva uno de estos teléfonos gracias a Samsung, el mismo que fue lanzado hace semanas atrás en Nueva York, y estas son nuestras primeras impresiones.

samsung galaxy note 8 primera impresiones

Cuando accedimos al terminal, a nivel de diseño, lo primero que nos llamó la atención fueron que las esquinas ya no son tan redondeadas como el S8. Suponemos que con el fin de diferenciarse.

Sin embargo, eso no le quita lo elegante que es. Se siente bien a la mano y, a pesar de que es bastante grande, no pesa mucho, 195 gramos. En la zona inferior no solo encontramos el característico Puerto USB Tipo C, sino también el puerto jack y el speacker. A ello se le suma el S-Pen.

En los laterales, están los botones de subir y bajar el volumen, el de encendido y apagado, además de uno exclusivamente para la función Bixby.

Mientras que en la zona trasera, encontramos por primera vez dos cámaras que ya comentaremos qué tal funcionan en nuestro review final. Ambas son de 12 megapíxeles, mientras que la frontal es de 8 megapíxeles.

El teléfono tiene una pantalla QHD+, que ofrece un nivel de detalle bastante destacable gracias a su panel SuperAMOLED. Esta es de 6.3 pulgadas y tiene la tecnología Infinit Display, es decir, una pantalla de 18:9.5. Todo ello cubierto por Gorilla Glass 5.

En su interior, también se encuentran 6 GB de RAM, y en este modelo en particular contamos con 64 GB de almacenamiento interno que es expandible hasta los 256 GB. Asimismo viene con Android Nougat 7.1, y para Perú llegará la versión con procesador Exynos 8895.

En opinión, el Samsung Galaxy Note 8 cuenta con una muy buena impresión a primera vista, sobre todo si la ves de frente; sin embargo, cuando le das vuelta, el lector de huella sigue allí, al lado de las cámaras. Sí, sabemos que está un poco despegado de ellas. ¿Se eliminará en un futuro?

Por el momento si quieres revisar cómo es la nueva Note 8, entonce chequea nuestra galería. ¿Te lo comprarías?