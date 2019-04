Samsung Galaxy Fold: usuarios reportan problemas con el smartphone plegable

Samsung desplegará por fin su primer smartphone plegable a los primeros usuarios registrados el próximo 26 de abril, se trata del Samsung Galaxy Fold. Aunque algunos usuarios ya han recibido unidades de prueba, se han presentado una serie de fallos que han quedado registrados en las redes sociales.

Uno de ellos indica que su pantalla ejerció un doblez y le causó daños bastante terribles, como la frontal totalmente rota. Otro mostró que una sola pantalla del Galaxy Fold se prendía.

Según la empresa surcoreana, se supone que el Galaxy Fold debería soportar que el usuario lo doblase unas 200.000 veces, lo que equivaldría a cinco años de uso. Sin embargo, los usuarios que testean el producto, les duró 2 días.

¿Los Samsung Galaxy Fold empiezan a fallar? Esto hay detrás de los posibles errores reportados por el smartphone plegable. (Foto: Captura)

Según la compañía aseguró que revisará los fallos y que realizará el reemplazo de sus dispositivos rotos. Sin embargo, hay una cosa que muchos no se han dado cuenta.

Una de las cosas que muchos no se han dado cuenta es que la lámina que trae el Samsung Galaxy Fold no debe sacarse por nada del mundo, ya que es un protector especial del dispositivo.

Sin embargo, muchos han preferido retirarla, dañando prácticamente el equipo de forma muy rápida, pese a la advertencia.

Entre algunos usuarios que han mostrado su queja son Steve Kovach, un redactor de tecnología en CNBC. Desde su cuenta de Twitter alertó de que la pantalla de su Galaxy Fold había comenzado a parpadear al cabo de un día.

Dieter Bohn, de The Verge, se encontró con el mismo problema. Desde Twitter ha dicho que al cabo de dos días apareció una protuberancia en la parte inferior de su terminal, lo que hizo que se rompieran varias líneas de la pantalla OLED. ¿Qué opinas?

SUPERYIKES: something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don’t know how it happened, and I’m waiting to hear back from Samsung. It’s broken. https://t.co/p1014uB01Dpic.twitter.com/3FZJkWtSKr