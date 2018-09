Samsung anuncia misterioso smartphone con 4 cámaras para el 11 de octubre

14.09.2018 / 10:56 AM

Con el título de 4x Fun, Samsung ha anunciado la llegada de un nuevo smarphone, aunque de momento se desconoce si se trata de S11 o de un nuevo modelo de la serie A, los cuáles son los más top de la compañía, los rumores son fuertes respecto a sus cámaras.

La compañía menciona la palabra “fun” y el número “4”. Esto posibilita a que podrás disfrutar de mejores cosas usando la cámara del dispositivo. Incluso ya hay algunos que aseguran que se trata de un modelo con 4 cámaras (dos frontales y y dos posteriores)

Por otro lado, también se indica que el “x” podría ser el zoom de la nueva cámara de Samsung, por lo que tendremos un zoom telefoto de 4x.

Tras el anuncio de este nuevo evento, los rumores no cesan y aumenta la posibilidad de que Samsung pueda mostrar al mundo un teléfono que ofrezca más formas de expresarse que nunca. La transmisión del evento se podrá seguir a través de la página web de Samsung.

Toca esperar de momento al próximo 11 de octubre para salir de dudas y conocer todos los detalles del nuevo y misterioso teléfono móvil de la marca surcoreana.

Let the fun times begin, this October 11, 2018. pic.twitter.com/8zzWYAgiWB