Review ZTE Blade V9 Vita: un gama media con triple cámara pero con poco espacio

Rommel Yupanqui 15.03.2019 / 12:52 PM

ZTE lanzó el año pasado su smartphone de gama media, se trata del ZTE Blade V9 Vita, el cual es un dispositivo que cuenta con triple cámara, dos en la parte frontal y una en la delantera.

Este terminal, además de ser bastante económico, cuenta con ciertos detalles que aún cuestan despegarse. Aunque mantiene esas franjas grandes en la pantalla, puede que su presencia genere a que la mayoría mire a otro lado.

Es por ello que, tras unas semanas de uso, Peru.com ha probado el smartphone de ZTE, el ZTE Blade V9 Vita y esto es lo que opinamos del terminal en el siguiente review.

DISEÑO

Un diseño bastante simple. El dispositivo ZTE Blade V9 Vita cuenta con un cuerpo de estructurado en plástico con ciertas zonas de aluminio, como es el caso de los botones de encendido y de volumen.

El panel de la pantalla es de 5,45 pulgadas con resolución IPSLCD, el cual ocupa alrededor del 76 % de la frontal. Sin embargo, en la parte superior e inferior del terminal hallamos dos franjas bastante gruesas en donde se ubica la cámara para selfies.

En la zona de arriba está el puerto jack 3.5 mientras que en la de abajo, el speaker, el parlante de audio y el puerto de carga tipo-B. A los laterales los botones de apagado y encendido y el de audio, además de la bandeja para introducir tu nanoSIM y MicroSD.

Un celular de bajo costo con tres cámaras. Esto opinamos del Blade V9 Vita, el smartphone de gama media de ZTE. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Finalmente en la zona frontal, y algo que nos gustó mucho de este dispositivo, es que viene cubierta con un material de plástico gomoso que hará que nuestro ZTE Blade V9 Vita no se resbale de nuestras manos.

En esa estructura se ubican la cámara principal, la cual son dos y que analizaremos más adelante, así como el sensor de huella, el cual funciona bastante rápido.

No está mal para un gama media tenga esas características. Aunque hubieramos preferido que este dispositivo dé un salto a los actuales diseños de otras marcas.

PANTALLA

Como habíamos mencionado, el terminal cuenta con una pantalla de 5.45 pulgadas con una resolución de 1080 × 2160 pixels, metido en un cuerpo de 18:9 de ratio.

Los colores son buenos siempre y cuando veas el dispositivo de frente, ya que de costado los colores se pierden, ya sea por demasiada luz o simplemente porque las imágenes se ponen borrosas.

Si le da la luz directa, a pesar de que cuenta con 443 nits, no se verá mucho nuestras notificaciones o alertas. Tiene muy poco brillo, eso sí, a pesar de que le quitamos el modo automático y así ahorrar un poco de batería.

Este aspecto se torna bastante pesado cuando vemos videos de YouTube, Netflix, entre otro tipo de contenido multimedia, pues la frontal baja mucho el nivel de brillo y casi casi tenemos una tenue oscuridad en la pantalla.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

ZTE incorpora en su dispositivo el Blade V9 Vita Android 8.1 y 2 GB de RAM, los cuáles son suficientes para alguien que recién tiene un dispositivo Android o solo lo necesita para hacer cosas básicas. De lo contrario, el lag se hará presente conforme se empiece a llenar su memoria interna que es de 16 GB.

Una de las cosas que posiblemente hubieramos querido ver en este dispositivo es que corra en Android GO o Android One. Sin embargo, esto es imposible. No sabemos si el dispositivo se actualizará a Android Pie, pero si lo hace, perjudicaría mucho su performance.

Los juegos corren con buena velocidad siempre y cuando sean ligeros y usen muy pocos gráficos, de lo contrario, la lentitud será la característica principal que aparecerá en el smartphone.

El ZTE Blade V9 viene con un procesador Snapdragon 435, así como un CPU de Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 y un GTU de Adreno 505.

Te recomendamos que una de las cosas que debes hacer es utilizar las versiones Lite de las aplicaciones que más usas a fin de que no pese demasiado al momento de que hagas publicaciones o chatees por WhatsApp.

CÁMARAS

Las cámaras traseras del Blade V9 Vita de ZTE tienen una resolución de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles. La segunda se ocupa de generar ese famoso efecto Bokeh. Asimismo también cuenta con cámara frontal, de 5 megapíxeles.

Puede que la pantalla te de una perspectiva diferente o engañe a la vista. Aunque no ayuda mucho, las fotos que registra el dispositivo ZTE Blade V9 Vita son destacables para el sector de gama media.

Las tomas en condiciones de luz solar o artificial salen de forma correcta, ello aprovechando el verano que permanece en Lima. Las fotos hechas salen con buen contraste, luminosidad y nada saturados. En la noche, la cosa cambia pues las tomas sí se muestran algo pixeliadas.

Las imágenes tampoco son totalmente perfectas, pues cuando uno amplía la imagen, podrá observar ciertos elementos que se desfiguran. De igual forma ocurre cuando tomas fotos a contra luz.

la segunda cámara también cumple con su objetivo. El efecto Bokeh de las imágenes son bastante notables, aunque no bordea en su totalidad el elemento a fotografiar.

Por su parte, la cámara para selfies cuenta con distintos modos: maquillaje, efecto de desenfoque o selfie grupal.

El registro es bastante sencillo, no le exigimos demasiado al producto. Cumple con su función de tomar autoretratos en condiciones buenas de luz. Lo malo está en que en la noche no te verás demasiado, pues la cámara no cuenta con flash frontal.

BATERÍA

El ZTE Blade V9 Vita cuenta con 3.200 mAh, suficientes para que dure una jornada completa. En la mano, el dispositivo, si eres de las personas que no usa el terminal mas que para contestar mensajes, te podrá durar encendido hasta 16 horas; de lo contrario, si eres un usuario que gusta en ver todo su contenido, ingresar a plataformas streaming, la batería puede durar hasta 7 horas.

La carga es otro punto que hemos tomado en cuenta. Tener al 100 % el dispositivo puede demorar hasta una hora y media enchufado; mientras que el 40 % lo obtenemos en 45 minutos. El ZTE no cuenta con carga rápida o quick charge.

conclusiones