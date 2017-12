Review Sony Xperia XZ1: probamos el smartphone con escáner 3D y este es el resultado

Uno de los más interesantes, pero a la vez rebelde. El Sony Xperia XZ1 fue lanzado en el último IFA 2017 y ya se encuentra en nuestro país, a fin de demostrar que puede ser el rey de la gama alta.

El celular, que es bastante pequeño, tiene muchas funciones premium que probamos a lo largo de estas tres semanas, una de ellas, el escáner 3D.

Pese a que mantiene esos bordes en las zonas inferior y superior que no le permiten ser uno de los smartphone que rompe con el esquema en materia de diseño, es válido repasar cuáles son sus ventajas y desventajas.

¿Qué más encontramos? Android Oreo instalado, batería optimizada, etc. ¿Será bueno? Analizamos a fondo uno de los dispositivos que quedan antes de que acabe el año y este es el review completo del Sony Xperia XZ1.

diseño

Sí, ya sabemos que no rompe con el esquema. Viendo un celular que ha sido lanzado en el IFA 2017 y que es un gama alta, produce una sensación de que Sony todavía la sigue pensando y no se desespera por arriesgar. Sin embargo, eso no quita a que el celular sea productivo.

En la parte frontal encontramos la pantalla de 5.2 pulgadas, acompañado de dos speaker que sirven como parlante, además de la cámara frontal. En las zonas laterales se ubican el botón de encendido y apagado, el de subir y bajar el volumen, la ranura para tu nano SIM y microSD, y el botón para tomar fotografías.

El Sony Xperia XZ1 cuenta con pantalla de 5.2 pulgadas Full HD. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

En la zona inferior del dispositivo está ubicado el puerto jack 3.5 y en la parte baja, el puerto USB Tipo-C. Finalmente, en la zona trasera, se encuentra el sensor flash y la cámara trasera que sobresale un poco del equipo.

El equipo tiene dimensiones que van desde los 148 × 73.4 × 7.4 mm y pesa alrededor de 155 gramos. Bastante ligero. Su cuerpo es totalmente de aluminio y no se pegarán las huellas de tus dedos ni en la parte frontal ni en la trasera.

Aunque no molesta a la mano, lo que no impacta es su diseño. Sigue siendo el clásico rectángulo que tiene mucho espacio para poder ser usado, por ejemplo, por pantalla. No sale de lo clásico. Ese es un punto negativo en el terminal. ¿Hasta cuándo, Sony?

pantalla

El panel es IPS de 5.2 pulgadas con resolución en Full HD, aunque hubieramos preferido que sea un poquito más larga y aproveche esos espacios vacíos.

Los colores son bastante nítidos, incluso cuando estés bajo el sol, no sufrirá para nada el dispositivo ya que el brillo automático reacciona bastante rápido y podrás apreciar todas tus notificaciones, fotos, etc., con mucha notoriedad.

Las respuestas a las pulsaciones son bastante rápidas. No hallarás ningún lag de por medio. Está cubierto por Gorilla Glass 5, lo que la hace mucho más resisntente, pero es mejor protegerlo con un case.

procesador y rendimiento

El dispositivo llega con Android Oreo 8.0, casi, casi en su estado puro. Esto lo hace mucho más desenvolvente y fluye con rapidez todas tus aplicaciones, no hay ninguna lentitud, ni otra cosa del mundo. Tiene además el procesador Snapdragon 835, 4 GB de RAm y cuenta con 64 GB de memoria interna, espacio que puedes expandir hasta 256 GB.

Asimismo, el software es muy estable y no hemos tenido ni un reinicio ni cuelgue de aplicación alguna en el lapso de tiempo que tuvimos el smartphone. Incluso, cabe destacar que el Android Oreo que lo compone, se ha seguido actualizando.

Todas las aplicaciones realmente ordenadas en el cajón de datos y una buena ventaja es que puedes habilitar y deshabilitar las aplicaciones de forma rápida con una sola pulsación.

Asimismo, cuenta con Android Oreo 8.0 casi en su estado puro. (Foto: Captura)

¿Se calienta el equipo? Para nada del mundo. Al contrario, todo el tiempo lo sentirás frío gracias a la capa de aluminio que Sony dotó a su smartphone en la zona trasera.

cámara

Sony siempre demuestra que sus cámara con mucha luz o condiciones favorables, las fotos salen completamente bien. Cuenta con sensor de 19 megapixeles en la zona trasera y, pese a que sobre sale un poco del celular, está muy bien ubicada.

Los colores no salen saturados ni queman demasiado. Está muy bien calibrada y, pese a que no lo notes en el mismo celular, al momento de subirla a Facebook o cualquier red social, no tendrás por qué editarla.

Los disparos son muy rápidos, incluso, puedes conseguir hasta 10 fotos disparando consecutivamente, y lo mejor de todo, sin que salgan movidas las personas.

¿En la noche? Aunque hay mejora respecto a años anteriores, la diferencia con sus rivales sigue creciendo, y no nos transmite la seguridad ni eficacia que deseamos para un gama alta en 2017.

Estas son algunas fotos tomadas con el SOny Xperia XZ1. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos tomadas con el SOny Xperia XZ1. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos tomadas con el SOny Xperia XZ1. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos tomadas con el SOny Xperia XZ1. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Sobre la cámara frontal, pues tiene 13 megapíxeles. Pero el hecho de que tenga gran cantidad de megapíxeles, no significa que vaya a tomar muy buenas fotos.

Está bien implementada, pero cuando la exponemos de noche, tienden a fallar un poco el tema del enfoque del rostro. Notarás que si ejecutas un disparo, saldrá algo borrosa. Para solucionarlo, deberás pulsar suavemente la pantalla y listo.

batería

La batería es una de las cosas que Sony siempre destaca, y el Xperia XZ1 no es la excepción. Con una sola carga, la cual debes esperar tan solo 1 hora para que esté al 100 % desde cero, y empezar tu marcha o jornada laboral.

La batería del Xperia es de 2.700 mAh, pero tenemos que decir que, pese a que trae poca batería, la optimización que le otorga Android Oreo, la hace mucho más extendible, incluso puede durar hasta dos días sin ningún problema.

Eso sí, el Sony Xperia XZ1 es compatible con la carga rápida Quick Charge 3.0 pero sin embargo en la caja no viene de serie un cargador compatible sino uno excesivamente lento para la capacidad de la batería.

escáner 3d

Es una característica que nos ha gustado es el escáner 3D. Es el primer celular que cuenta con ella en donde podrás escanear la cabeza de tu amigo y colocarlo en un determinado cuerpo que prefieras.

Asimismo, puedes crear videos, GIF, entre otro tipo de cosas. Cabe resaltar que falta perfeccionar algunos detalles, pues a veces se te atascará la aplicación y no querrá seguir.

conclusiones

El Sony Xperia XZ1 destaca, en primer lugar, por su composición. Tiene un modelo bastante elegante gracia al aluminio que lo compone. No resbala para nada de tus manos.

Me gustó mucho su función para poder escanear objetos en 3D. Esta función estaría mejor si hubiera tenido una impresora a mi alcance.

Lo malo. Como ya habíamos adelantado, esos marcos ya deben empezar a decir adiós. Finalemente, la cámara posterior: está por debajo de las expectativas y tiende a perderse los detalles sobre todo en baja luz y de noche.