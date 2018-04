Review Samsung Galaxy S9: analizamos el smartphone y este es nuestro veredicto final

A casi un mes de haberlo extraído de su caja, por fin tenemos el review completo del SamsungGalaxy S9, el nuevo teléfono de gama alta de la compañía surcoreana que ya se comercializa en nuestro país.

El teléfono, como ya se ha mencionado en repetidas oportunidades, no tiene un diseño innovador, pero si ciertas características a diferencia del S8, lanzado el año pasado, con las que te divertirás al máximo, sobre todo si te gusta la fotografía.

¿Qué tan bueno es? ¿Merece la pena cambiar del S8 al S9? ¿Con qué procesador llega? ¿Tiene radio? En este review te resolveremos las dudas. Conoce a continuación lo bueno y malo del teléfono.

diseño

En primer lugar el Samsung Galaxy S9 no trae muchos cambios en torno a su diseño con relación al S8. Tiene la misma pantalla protegida por Gorilla Glass en una estructura 18:9. El puerto USB Tipo-C, el auricular y el speaker, que funciona como parlante, en la zona inferior.

En la fachada ubicamos la cámara frontal, los sensores de reconocimiento facial, y otro auricular que funciona también como parlante. A los laterales ubicamos los botones para subir y bajar el volumen, el de encendido y apagado, y el de Bixby.

Finalmente en la zona trasera, el cambio radica en la posición del lector de huella. Si yo fuera Samsung lo habría eliminado por completo, priorizando o metiéndole más punche en su desbloqueo mediante rostro. El sensor está mejor ubicado y las cámaras (en el caso del S9+) se encuentran en forma vertical.

Prácticamente el S9 no necesitaba cambio alguno. A pesar de que muchos no se han sorprendido por lo nuevo de Samsung, creo que ya hizo un buen trabajo en el S8 y que supo corregir cosas que, la verdad, eran necesarias. Supo escuchar al usuario.

Lo más interesante de este modelo es el parlante estéreo, certificado por AKG, los cuáles te dan un sonido envolvente, sobre todo si vez Netflix, YouTube o reproduces Spotify desde el terminal.

¿Qué opinamos del gama alta de Samsung? Conoce el veredicto final del Galaxy S9 tras un mes de uso. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

pantalla

En torno a la pantalla, el modelo del S9 viene con Super AMOLED de tamaño de 5.8 pulgadas con una resolución que va desde los 2960 × 1440. Cuenta con una densidad total 529 ppi.

El celular mantiene esos colores bastante notables, sin mucha saturación, contraste, brillo, etc. Incluso, puedes regular esto gracias a su optimización de luminosidad automática.

Los colores son fieles a la realidad, incluso si te encuentras bajo el sol, las notificaciones no se te perderán. El S9 te brinda un brillo extra en caso esto suceda, amoldándose a las condiciones en que te encuentres.

También tiene la función Always On, la cual te permitirá ver no solo las horas, sino el estado de batería, tus notificaciones, etc. Sin mucho cambio.

procesador y rendimiento

En torno al procesador, por primera vez el S9 que se vende en Latinoamérica, y en Perú, viene con Snapdragon 845. Asimismo, con el último sistema operativo de Google, Android 8.0 Oreo, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, expandible.

El celular, además de esta primera novedad, trae Radio, esa aplicación que muchos extrañaban. El dispositivo actúa bastante fluído, no hay retraso de por medio en pruebas de rendimiento.

Puedes abrir varias aplicaciones a la vez, utilizar dos aplicaciones de audio al mismo tiempo, realizar tus actividades en un multitarea, jugar diversos juegos como Pokémon GO o algunos con gráficos bastante notables, etc.

Sin duda podemos decir que esta máquina trabaja bien, pero hay un pequeño detalle que no podemos pasar desapercibido: quema. Sí, si realizas actividades pesadas como grabar videos, ver YouTube, escuchar música, transmitir la pantalla de tu celular a la TV, el celular tiende a sobrecalentarse.

Ese detalle hizo que se nos cerrara dos veces, por ejemplo, la simple aplicación de Google Chrome. Parece que faltó un poco de refrigeración al dispositivo, como sí lo hizo en el S8.

cámara

El Samsung Galaxy S9 trae 12 megapíxeles con apertura focal variable de F:1.5 o F:2.4 en su cámara posterior. Este detalle es bastante divertido, sobre todo para quienes aman tomar fotos.

Las fotos que se hacen son de una gran calidad, muy definidas, y con un gran tratamiento del rango dinámico incluso por la noche, cosa que nos sigue sorprendiendo pues no se producen gránulo alguno cuando lo usas a oscuras.

Esta son algunas fotos realizadas con la cámara posterior y frontal del Samsung Galaxy S9. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Lo mejor de este dispositivo es que puedes enfocar y desenfocar los objetos gracias a su Modo Dinámico, que funciona con un software bastante bien aplicado.

la estabilización es un gran acierto. La rapidez también es un punto a favor, pues puedes registrar fotos seguidas en menos de un segundo. Tus imágenes no salen ni saturadas, si sobre cargadas de color.

En torno a la cámara frontal, pues nos gustó mucho que haya prosperado, sobre todo de noche. Con ella no solo podrás tomarte ese selfie de portada, sino también crear tu Emoji en Realidad Aumentada. Nosotros creamos uno y, la verdad, nos divertimos mucho usándolo.

La grabación es con calidad 4K, que está muy bien, y permite crear vídeos a cámara lenta a 960 cuadros por segundo. Con una buena aplicación, lo que ya es norma en los modelos de gama alta de la compañía. Sin embargo, deberás tener buenas condiciones de luz para poder usar este sistema al 100 %, de lo contrario, saldrá desfrigurada la imagen.

batería

La batería del Samsung Galaxy S9 es de 3000 mAh, sin embargo, haciendo una prueba de comparación, notamos que esta se gasta mucho más rápido que el S8. Si en uso extremo el S8 dura 8 horas, el S9 durará entre 7 a 6 horas. Algo que debe solucionar la compañía con una actualización.

Lo destacable es que el terminal cuenta con carga rápida, el cual te permitirá cargar el dispositivo a un 40 % en tan solo 25 minutos; y al 100% en 40 minutos.

conclusiones

Sin muchos cambios en el diseño, Samsung ha apostado por corregir errores cometidos en el S8, como el lector de huella y le ha añadido diversas funciones muy interesantes.

El que venga con radio es un punto a favor, junto con su procesador Snapdragon.

La cámara es otro punto destacable. La función de Efecto Dinámico, enfoque y desenfoque a objetos, le añade una características interesante para los amantes de las fotos.

Lo malo, ese pequeño sobrecalentamiento que nos ha pasado varias veces, y la batería.

Por: Rommel Yupanqui