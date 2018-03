Review Samsung Galaxy A8+: evaluamos el smartphone de doble cámara frontal y esto opinamos

Hace unos días Samsung lanzó, en la playa, su nuevo smartphone, el Galaxy A8+, un dispositivo que tiene características de gama alta y que pretende convertirse en el favorito de muchos. ¿Lo habrá logrado?

Mientras esperamos el Samsung Galaxy S9 y S9+ en Perú, el Galaxy A8+ no solo innova en diseño, sino que es un gama media que tiene menos bordes en su pantalla, mejora en el sonido, en la cámara, y tiene hasta dos sensores en la parte frontal.

¿Qué es lo nuevo, bueno y malo de este celular? Peru.com tiene la oportunidad de tener el Galaxy A8+ para poder probarlo y este es nuestro análisis final.

diseño

En torno al diseño, lo que te llamará la atención es la pantalla. Esta, a diferencia de los ahora olvidados A5 y A7 del 2017, trae una frontal mucho más grande en tamaño, aprovechando bien los ángulos de visión y reduciendo, notablemente los bordes.

En la fachada también observamos doble cámara, los cuáles se caracterizan por ofrecerte un efecto de difuminación a tus selfies. En los laterales ubicamos el botón para encender y apagar el equipo, la ranura para nanoSIM y MicroSD, el parlante mono, y el botón para subir y bajar el volúmen.

A diferencia del S8, este modelo no trae un botón especialmente para Bixby. Ya en la zona inferior se encuentra el puerto jack y el puerto Tipo-C. Finalmente, en la parte trasera, hallamos la cámara de 16 megapíxeles, y el sensor de huella justo debajo de este.

El color que nos ha tocado ha sido el Orchid Grey, muy bonito a la luz del sol. El peso del dispositivo es de 191 gramos y tiene dimensiones de 159.9 × 75.7 × 8.3 mm. No se siente muy pesado y se puede manejar con una sola mano.

Cabe destacar que, para este modelo, Samsung no ofrece escáner de iris, sino un reconocimiento de rostro muy similar al Face ID de Apple, pero con cierta limitaciones. Funciona bien en el día, pero en las noches como que no cumple su cometido y tienes que colocar el patrón o clave que ingresaste al encender el equipo.

pantalla

La pantalla es SuperAMOLED es de 6 pulgadas y tiene resolución de 1.080 × 2.220 píxeles. Su panel es panel HDR aunque por su alto brillo, por encima de 550 nits.

¿Qué opinamos del Samsung Galaxy A8+? Probamos el smartphone antes de la llegada del S9 al Perú y este es el review completo. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Los colores son bastante fieles a la realidad, incluso, si no ves tus notificaciones cuando estás bajo el sol, el A8+ de este año te ofrece mucho más brillo que los demás celulares de su gama. Ello generará a que uses el celular sea la condición que fuese.

No hay demasiado contraste y estos se pueden adecuar dependiendo de la cantidad de batería que tengas.

Otro detalle que nos llama la atención es la incorporación del modo Always On Display. Los iconos de aplicaciones y sus notificaciones van ganando terreno en esa pantalla bloqueada, y me resulta muy cómodo desde saber la hora a conocer la carga de batería restante o qué aplicaciones tienen notificaciones y acciones pendientes con solo mirar el teléfono.

procesador y rendimiento

La parte interior del teléfono está conformada por Exynos 7885, Android 7.1.1 Nougat (actualizable a Android Oreo), 4 GB de RAM y 32 GB de RAM. Esto lo hacen bastante completo al momento de abrir y cerrar aplicaciones, sobre todo con las pesadas.

No hay lag de por medio. Podrás jugar tus videojuegos favoritos, ver videos y adecuarlos a su estructura 18.5:9, mejorar el nivel de brillo de la pantalla, ver correos, responder el WhatsApp, usar sus doble ventana, etc.

Un teléfono que puede ser un rey en su gama de momento. No se calienta para nada ni tampoco sentirás que se enfría demasiado. Mantiene su autonomía de forma correcta.

Cabe resaltar que una de las cosas que nos llama la atención del teléfono es que tiene resistencia al agua y polvo según el perfil IP68, durante media hora y a un metro y medio.

Lo malo del Galaxy A8+ es que su memoria interna es muy poca. Nosotros que somos loquitos aplicaciones, tendemos a llenar el celular de apps para así probar todas, pero, pese a que tiene muy buen funcionamiento el teléfono, el almacenamiento es ínfimo.

cámara

Una de sus características a resaltar es la cámara. No dudamos en decir que cada vez que la compañía surcoreana tiende a sacar un nuevo smartphone, la cámara es lo que llama la atención.

El teléfono trae, en la parte trasera, una cámara con sensor de 16 megapíxeles, mientras que en la frontal tiene doble cámara, de 16 y 8 megapíxeles para que puedas jugar con el elemento a enfocar.

Con respecto a la cámara posterior, la verdad es que no deja de lucirse cada vez que uno toma las fotos. El nivel de brillo y contraste que Samsung le incorporó, no es tan saturado ni mucho menos deforma la fotografía.

Al contrario, respeta los colores vivos tal y como se muestran a simple vista. Gracias a ello, puede captar gran detalle de luz en caso realices una toma abierta. De igual forma en la noche, aunque debemos decir que las cosas que van a velocidad, sufren un poco.

El disparo es súper rápido. No te tomará menos de 1 segundo en tomar foto y foto. Lo malo es que cuando juegas con el zoom, se pierde toda la maravilla, allí notarás ciertos ruidos en tus imágenes que no te gustarán.

Por otro lado, hay que destacar también la velocidad en el que actúa el enfoque y desenfoque de objetos de la cámara. Trabaja muy bien, incluso no necesitas tener doble cámara para que actúe rápidamente.

Sobre la cámara frontal, la cual es la estrella del Galaxy A8+ (2018), cuenta con dos sensores, en ambos casos acompañadas por lentes con apertura f/1.9, suficiente como para tener unos selfies elegantes.

El uso de dos cámaras permite tomar selfies con enfoque dinámico, es decir, con el fondo de la imagen difuminado o Bokeh. Además, Samsung permite ajustar a posteriori el grado de desenfoque del fondo.

¿Qué opinamos del Samsung Galaxy A8+? Probamos el smartphone antes de la llegada del S9 al Perú y este es el review completo. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

batería

Con 3500 mAh de batería, el Samsung Galaxy A8+ no es capaz de pasar del día de autonomía real. Hemos utilizado el teléfono en todo su grado y potencial, ya sea viendo videos, jugando, escuchando música, respondiendo llamadas, texteando, etc., y la batería nos duró alrededor de las 10 horas.

Sin embargo, pese a que debió haber una mejor distribución de la batería, la carga desde cero nos fue bastante rápida. Con tan solo enchufarlo, podrás tener operativo en 40 % el teléfono en 30 min.

conclusiones

Un gama media bastante fuerte. El Samsung Galaxy A8+ sorprende por su diseño, una pantalla Infinity Display, que endulza bastante el terminal y lo convierte en el favorito del verano.

Cámara de buen nivel en la mayoría de situaciones. Sobre todo en los selfies. Incorporar una doble cámara ha sido un punto a favor.

Lo malo, la poca memoria interna, es decir que 32 GB nos ha resultado muy corto para tremendo equipo.

POR: ROMMELYUPANQUI