Review Roku Express + y Streaming Stick+: probamos los dispositivos y esto opinamos

¿Te aburriste de ver tus programas favoritos en tu smartphone?, ¿te duele demasiado la vista por apreciar Netflix en una pantalla muy pequeña?, ¿quieres ver más canales vía streaming que no encuentras en el cable? Pues estos son dos dispositivos que te pueden ayudar.

Se trata de los nuevos Roku Express + y Roku Streaming Stick+, gadgets muy pequeños que te permitirán acceder a varios canales de forma gratuita, jugar diversos juegos, y hasta ver el contenido de tu celular en tu televisor.

Recibimos en exclusiva para Peru.com estos aparatos tecnológicos y este es el resultado tras algunos días de uso extremo. ¿Vale la pena comprarlos? Te lo contamos a continuación.

instalación

Una de las cosas que nos llamó la atención tanto del Roku Express + y el Roku Streaming Stick+ es su fácil instalación. Demorarás alrededor de 5 minutos en tenerlos operativos.

El primero es compatible con todos los televisores. Por ejemplo, en el caso de que tu TV no tenga entrada para puerto HDMI, podrás usar los cables de audio y video para conectarlo a un dispositivo analógico. Aunque debo decir que la calidad de imagen que lanza una TV convencional es ínfima frente a una digital.

Sin embargo, se rescata que este dispositivo, muy pequeño en tamaño, pueda brindar esa experiencia para las personas que no tienen un super televisor, accedan a la tecnología. Punto a favor.

Por su parte, el Streaming Stick+ tiene forma de USB, algo alargada, eso impide a que sea instalado en todos los televisores HDMI, por ejemplo, en mi caso, tuve problemas en conectarlo, ya que la parte trasera de mi televisor, en donde se encontraba el puerto, es totalmente hundido, por lo que es imposible introducirlo a menos que tengas un cable de extensión.

Ambos gadgets se sincronizan rápidamente con la aplicación de Roku. Esta la puedes encontrar ya en Google Play. Desde allí no solo podrás conectar los Roku a tu señal de Wifi, sino podrás manejarla de una forma muy fácil. Incluye funciones para poder subir y bajar el volumen, cambiar de canal streaming, parar una determinada programación, etc.

control remoto

Es una de las cosas más bonitas. Tanto en el Roku Express + y en el Roku Streaming Stick+, podrás hallar botones de diversos colores, entre morados, rojos, verdes, etc.

Es totalmente de plástico y de color negro, nada de otro mundo. Lo que más nos llama la atención es que cuentan con botones de fácil acceso a las aplicaciones más utilizadas en el mundo: por ejemplo, YouTube, Netflix, entre otros.

Asimismo, el control del Streaming Stick+ tiene un botón para poder encender y apagar tu televisor, algo bastante necesario que evitará que estemos cambiando a cada rato de mando.

compatibilidad

Dentro de las aplicaciones que encontramo tanto en el Roku Express + y Streaming Stick+, son muy pocas. Si piensas ver contenido, por ejemplo, de YouTube, dicho app la encontrarás incluso hasta en el control.

Sin embargo, si quieres acceder a otras apps a diferencia de Facebook, Netflix, YouTube, Amazon, Mozilla, etc., no podrás ya que no son compatibles ni se pueden instalar.

Eso quiere decir que si quieres enviar un contenido desde Google Chrome hacia tu televisor, no podrás hacerlo. Lo mismo sucede con Spotify, Apple Music, entre otras.

canales streaming

Más de 100 canales podrás ver en los Roku Express + y Roku Streaming Stick+. Sin embargo, vayamos a un detalle, la mayoría son de pago.

Mi experiencia con los Roku fueron muy básicas pues solo presencié los canales que estaban liberados o no tenías que pagar nada por ellos: los únicos que puedes acceder son aquellos de deportes, otros religiosos, unos cuantos infantiles y algunos juegos.

Recuerda que también puedes ver tus películas de Netflix, Google Películas, visualizar videos de YouTube, e incluso observar todo lo que miras en el navegador Mozilla.

El 100 % de los canales son norteamericanos, no hallarás ninguno de corte latino, ese es un problema en los Roku. Puede que la idea esté genial, pero, apostamos, que poco a poco seguirán habilitando más canales a gusto de las personas.

conclusiones

Con Roku Express + y Streaming Stick+ tendrás un entretenimiento garantizado para toda la familia. Si tu hijo quiere ver YouTube Kids, podrás acceder a la aplicación de una forma muy fácil y sin estar optimizando todo desde el celular.

También destacamos el tema de que no ocupa casi nada. El Roku Express+ puedes tenerlo casi en un lado de tu habitación, mientras que el Streaming Stick+, casi no tendrás que exhibirlo ya que se acopla a tu televisor y listo.

Lo malo, es que tienes muchos canales para comprar y la mayoría de corte religioso. Vamos, recién empieza en el Perú y esperemos contar con mucho más canales streaming de todos los gustos.

Por:Rommel Yupanqui