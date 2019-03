Review Nokia 5.1 Plus: un smartphone con renovado diseño y notch en la pantalla

Rommel Yupanqui 20.03.2019 / 16:07 PM

HDM Global lanzó en el último Mobile World Congress una serie de smartphones que empezarán a distribuirse en el mundo entero durante el mes de marzo y abril. Nosotros estamos a la expectativa de que estos dispositivos lleguen.

Sin embargo, antes de que nos sorprendan, hay un dispositivo que nunca hemos revisado, se trata del Nokia 5.1 Plus, un terminal que fascina por la frescura de su diseño y la nueva estructura en su pantalla.

Si bien HDM Global junto con Nokia empezaron a vender sus productos el año pasado en nuestro país y no solo podemos encontrar dispositivos de la marca en los sectores de gama media y gama de entrada, sino también el que estamos evaluando, el Nokia 5.1 Plus.

Aunque pertenece al sector de smartphones medio, el terminal Nokia se centra en lo que quiere las personas y es por ello que muestra una nueva cara en sus productos.

Tuvimos la oportunidad de tener el Nokia 5.1 Plus durante algunas semanas para realizar diversas pruebas y este es el resultado de ellas.

¿Será tan guerrero como sus teléfonos hermanos? Evaluamos el Nokia 5.1 Plus y este es el resultado tras semanas de uso. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

diseño

Sobre el diseño tengo que decir que me ha parecido bastante refrescante que Nokia abandone un poco el plástico para colocarle un cristal en la parte trasera del dispositivo. A pesar de no ser inalámbrico, estéticamente se ve elegante, sobre todo si es de color azul.

En la parte frontal ubicamos la pantalla de 5.86 pulgadas, el cual ocupa alrededor de 79.6 % de la fachada. Cuenta con un notch el cual es bastante grande lo que rompe a veces con la visualización del contenido. Allí solo se encuentra la cámara principal, nada más. No hay otro tipo de sensores. Estaría mejor uno en forma de gota, aprovechando que está más de moda y ocupa menos.

A los laterales están los botones de volumen, de encendido y apagado, y la ranura para extraer la NanoSIM y MicroSD. Por otro lado, en la zona superior ubicamos el puerto jack 3.5 y debajo el puerto Tipo-C con el cual podrás ejecutar mejor carga al dispositivo.

Ya en la zona trasera se encuentra el sensor de huella en forma circular y una cámara con doble sensor.

El dispositivo, Nokia 5.1 Plus, es de 160 gramos, algo pesado quizá por culpa de la batería o el chasis, y tiene dimensiones que van desde los 149.5 × 72 × 8.1 mm.

pantalla

El Nokia 5.1 Plus cuenta con una pantalla de 5.86 pulgadas, suficientes para aquellos usuarios que gustan ver su contenido de YouTube, Netflix o ver las notificaciones de las historias de sus amigos en un celular que se adecue a la mano.

La pantalla cuenta con resolución IPSLCD y, como habíamos dicho, ocupa alrededor del 79.6% de la frontal.

La estructura es 19:9 y con ella podrás extender tus clips preferidos, mientras que los colores se muestran compatibles al momento de reproducir cualquier tipo de videos o visualizar tus fotos. Sin embargo, al exponerlo al sol, estas se pierden ya que el terminal cuenta con una densidad de 287 ppi.

Lo único malo está en la ceja o muesca. Esta interrumpe mucho cuando queremos observar algo a pantalla completa. Nokia, viendo la tendencia, aún apuesta por él, eso está bien, pero por lo menos debería buscar en reducirla.

procesador y rendimiento

El Nokia 5.1 Plus viene con Android One, Oreo 8.1. Esto le da una versatilidad al dispositivo ya que, al pesar menos, alrededor de 4 GB del almacenamiento del terminal, genera fluidez y se se registra ningún tipo de lag de por medio.

Los gráficos se desempeñan de magistral forma pese a contar con 32 GB de espacio y 3 GB de RAM. La máquina juega un punto a favor cuando realiza trabajos pesados incluso con aplicaciones que ocupan mucho.

Incluso, esto puede acercar mucho a los dispositivos de gama alta e incluso competir con ellos sin ningún tipo de problemas. Realmente nos sorprendió este apartado y esperemos que la compañía, junto con HDM Global, trabajen en reforzarlo.

Acompañando a los 3 GB de RAM, el terminal también cuenta con Mediatek MT6771. ¿Te imaginas un dispositivo que trabaje con ese chip y corra con facilidad? Muy poco probable.

¿Se calienta? Eso sí, a veces tiende a quemar la parte trasera del terminal por todas las tareas pesadas que debe de realizar, ello sin bajar su performance.

cámaras

Seamos directos, las cámaras posteriores del Nokia 5.1 Plus funcionan bien a la luz del día. Mientras haya sol o esté iluminado al natural, las fotos te saldrán buenas, sin exagerar en los colores o quemarlas demasiado.

El dispositivo hace muy bien su trabajo y cuenta con una aplicación bastante buena desde donde puedes elegir el modo profesional, grabar videos, ejecutar el flash, poder colocarles a las fotos el efecto Bokeh, entre otros.

Las imágenes que tomamos dan muestra de que el gama media tiene fortalezas y Nokia está avanzando en mejorarlas.

¿Será tan guerrero como sus teléfonos hermanos? Evaluamos el Nokia 5.1 Plus y este es el resultado tras semanas de uso. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Sin embargo, algunas cosas pueden afectar tu registro de imágenes. Las fotos a contra luz que, en muchos dispositivos se está arreglando, Nokia puede patalear un poco y solo te mostrará sombras en lugar de una imagen clara con detalles.

Asimismo en las noches, el efecto de desenfoque puede generar mucho más ruído de lo que se da cuando se aplica el modo normal del dispositivo. Sé que es un gama media, pero ya la compañía debería empezar a fabricar modelos de gran apertura y mejora en las imágenes detalles.

En relación a la cámara frontal, a pesar de que no tiene modo retrato, la cámara frontal del Nokia 5.1 Plus genera óptimas fotos cuando la tomas con buenas condiciones de luz. Es decir, si estás en el campo, las imágenes que captes no saldrán ni muy pastelizadas o demasiado retocadas por el efecto de maquillaje.

Aunque no es una de las mejores que existe en el mercado, el dispositivo hace un buen trabajo bajo la luz solar, pero si estás en sombra, la oscuridad se comerá al terminal.

Un agregado es que puedes colocarle una serie de efectos a tus fotos selfies aprovechando la gran cantidad de máscaras que tiene el Nokia 5.1 Plus.

batería

Otro punto a favor. El que cuente con puerto Tipo-C y carga rápida, ya lo coloca frentea favoritos en su gama como el Motorola. En este sentido HDM Global y Nokia han hecho un gran esfuerzo para que usuarios volteen la mirada y los observen.

El terminal trae en su interior una batería de 3060 mAh, resistente para pasar todo un día sin cargarlo. Ahora si eres demasiado exigente, este te podría durar hasta 8 horas sin conexión.

Su carga es bastante utilitaria. Obtendrás el 50 % de ella con solo tener enchufado el teléfono 30 minutos, mientras que en 45 ya alcanzarás el 100 %.

conclusiones