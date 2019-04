Review Moto G7 Plus: un smartphone que cambia en diseño, pero qué hay en lo demás

Rommel Yupanqui 12.04.2019 / 16:56 PM

Muchas personas están preguntando si es buena idea mudar del Moto G6 Plus al Moto G7 Plus. En materia de diseño, creo que sí es bienvenido la remodelación. Pero qué hay con sus componentes internos.

Durante algunas semanas Peru.com estuvo probando el Moto G7 Plus, el teléfono top de la gama media de Motorola que cuenta ahora con un notch que sostiene su cámara principal, además de una renovada visión que le da elegancia a su cuerpo.

Sin embargo, para que un teléfono sea de muy buena calidad, este deberá no solo dar un fresco cambio en su exterior, sino también en el interior.

¿Qué es lo que debes esperar del Moto G7 Plus? Este es nuestro análisis a profundidad tras utilizarlo.

diseño

Como habíamos dicho, la frescura que Motorola le brinda a sus dispositivos es una buena opción para que el usuario se deje atrapar por lo elegante que luce el Moto G7 Plus.

En la parte frontal encontramos no solo la pantalla de 6.2 pulgadas con márgenes bastante reducidos. Sobre él, en la zona superior, se ubica un pequeño notch en forma de gota, en donde se alberga la cámara.

¿Qué es lo que opinamos del Moto G7 Plus? Conoce el análisis a fondo de este terminal renovado de Motorola. (Foto: Peru.com)

A loa laterales más de lo de siempre, los botones para subir y bajar el volumen y el botón de encendido/apagado. También observamos que Motorola sigue manteniendo el puerto jack en sus equipos y el puerto Tipo-C.

En la zona trasera también vemos un panel cubierto de cristal y un círculo en donde se alberga las cámaras principales, el cual sobre sale un poco del celular y que, como ya hemos reiterado en varias oportunidades, ya deben de dale un cambio a dicha zona. No olvidemos el lector de huella.

Sinceramente me parece un gama media con un bonito diseño. Especialmente para aquellos que buscan un dispositivo moderno, con buena pantalla, cámara y hasta elegante. Con el Moto G7 Plus se obtiene ese efecto.

Pesa alrededor de los 176 gramos y tiene una serie de medidas que van desde los 157 mm (alto) x 75.3 mm (ancho) x 8.3 mm (grosor).

pantalla

Con respecto al modelo anterior, el Moto G7 Plus cuenta con una pantalla de 6.2, frente al Moto G6 Plus que contaba con tan solo 5.9 pulgadas. Un incremento que le ha salido bien y mejora la visualización del contenido en un cuerpo con estructura 19:9.

Este dispositivo puede reproducir negros bastante profundos sin desfigurar la imagen cuando se observa videos, por ejemplo, en alta calidad. La resolución del terminal es de 2270 × 1080 IPS, que trae un notch que, la verdad, te terminas acostumbrando a él. No te interrumpirá.

La experiencia que nos dio el dispositivo la verdad es bastante evolutiva con respecto al del año pasado.

¿Qué hay sobre la luz solar? Pues el dispositivo cuenta con brillo automático, el cual puede moverse de manera autónoma de acuerdo a las condiciones lumínicas en las que nos encontramos. No se perderán tus notificaciones por nada del mundo. Cuenta con una densidad de 403 ppi que son suficientes.

procesador y rendimiento

Una de las cosas que siempre nos preocupa a aquellos que usamos dispositivos Android es si este dispositivo es lo bastante rápido para ejecutar grandes tareas. Y tenemos que decirte que sí. Puedes usar los juegos que desees, como los de carreras, el clásico Pokémon hasta el PUBG mobile.

El Moto G7 Plus viene con Android 9 Pie prácticamente en su estado puro, sin capa de personalización. En ese sentido siempre felicitamos a Motorola por ofrecernos eso en sus terminales. Incluso, le puedes colocar el launcher que quieras sin problemas.

Asimismo viene con Qualcomm Snapdragon 636 de 8 núcleos, junto con una tarjeta gráfica Adreno 509. El dispositivo cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, incluso le podrás colocar una memoria externa para ampliar la capacidad del dispositivo.

El Moto G7 Plus realiza tareas básicas como complejas haciendo un trabajo bastante sorprendente. No sufrirá lag ni mucho menos sobrecalentamiento extremo.

cámara

El Moto G7 Plus cuenta con una cámara frontal de 12 megapíxeles, así como dos posteriores de 16 megapíxeles y una secundaria con la que podrás mejorar el enfoque y desenfoque de las cosas, esta es de 5 megapíxeles.

Sin duda alguna, Motorola sigue haciendo un buen trabajo en el apartado fotográfico. Su nuevo dispositivo tiende a tomar imágenes de forma real, no saturando los colores y no embelleciéndolos tanto hasta quemar la captura.

Es muy buena al usarla en exteriores, sobre todo cuando es de día y la luz del sol, en caso tenerla, ayuda a mejorarla notablemente. Las imágenes que tengas saldrán nítidas y sin deformación de por medio.

Su función HDR funciona bastante bien en campo abierto o zonas muy bien iluminadas. Sin embargo, esto se pierde bajo techo. Las imágenes tienden a mostrarse exageradas en color.

¿Qué pasa en la noche? A pesar de que Motorola mejora la visión en sus Moto G7 Plus, en la oscuridad sigue generando ciertas fallas. Las imágenes salen con bastante ruido o pastelizadas. Los colores no son tan reales como las aprecias a simple vista y eso puede molestar al usuario.

La segunda cámara se activa automáticamente cuando se quiere detectar objetos en enfoque y desenfoque. Bastará con acercar el dispositivo lo más cerca posible del elemento y se realizará el cambio que deseas.

Sobre la cámara frontal, la cual es de 12 megapíxeles, toma muy bien las imágenes en luz solar o artificial. El Moto G7 Plus hace un trabajo bastante adecuado.

También tiene la función belleza, para evitar que tus autoretratos salgan con algunas imperfecciones. Aunque esto suele ser un poco exagerado.

Todo bien hasta allí, sin embargo, en las noche suele fallar el terminal constantemente. Las fotos salen algo borrosas y mal enfocadas. Creo que allí debe empezar Motorola a mejorar sus lentes para los siguientes modelos.

batería

Sabemos que el Moto G7 Plus no es el top top de todos los celulares, pero una de las cosas que destaca frente a los equipos de la competencia es su batería. Su modo de perfeccionar el ahorro y distribución de energía es bastante bueno. El celular puede reproducir videos en un espacio de 6 horas continuas y durar hasta un día y medio realizando labores básicas como revisar tus redes sociales, reproducir música, etc.

El Moto G7 Plus tiene 3000 mAh que pueden cargar en menos de 45 minutos gracias a su cargador Quick Charge. Una vez cargado, la optimización empezará a trabajar desde encendido el teléfono.

conclusiones