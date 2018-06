Review Moto G6 Plus: el gama media se renueva y esto opinamos del smartphone

Rommel Yupanqui 26.06.2018 / 09:32 AM

Motorola está renovando su gama media y ha traído al Perú diversos diseños no solo que enganchan al usuario final por su diseño, sino por su precio y todos los apartados internos que tiene.

Hace poco Lenovo lanzó en nuestro país tres equipos: el Moto G6 Play, Moto G6 y el Moto G6 Plus. Nosotros evaluaremos este último.

Al abrir la caja notamos un avance notable del material en que ahora están compuestos los teléfonos con denominación Moto. Recuerdo mucho el de la tercera generación, pasando así por algunos ángulos más gruesos en la cuarta, llegando a unos bordes más marcados en la quinta, pero mejorando todo su sistema y control en la sexta.

Durante 3 semanas consecutivas tuvimos el terminal a prueba y este es el review final del Moto G6 Plus, el dispositivo con doble cámara y con mucha más pantalla.

diseño

En la parte frontal, nos encontramos con una pantalla de casi 6 pulgadas. Cuando lo observas por primera vez, no dudarás mucho de qué terminal y qué marca se trata, pues sus curvaturas lo delatan. El Moto G6 Plus tiene un cristal Gorilla Glass que cubre su frontal y su cámara para selfies (el cual incluye flash de luz). No olvidar tampoco su lector de huellas que, casi, ni lo usamos por haber otras modalidades de uso para el desbloqueo del equipo.

A los laterales los botones para subir y bajar el volumen, el de encendido y apagado. También encontramos la ranura para la carga, la cual es Tipo-C, el jack para audífonos 3.5 y un speaker o altavoz.

Ya en la parte trasera nos encontramos con novedades. Un diseño hecho de aluminio pulido, ofreciendo ese efecto de brillo espejo al teléfono, así como un círculo que encierra una doble cámara y el flash.

Como primera impresión resulta cómodo y agradable en la mano gracias a esas formas redondeadas y la curvatura de la parte trasera. Aunque debemos decir que la cámara trasera sobresale un poco del dispositivo es por ello que, a fin de disimular, el terminal viene con un case de regalo para que nivele mejor ese sobre relieve.

Nos facilita mucho el trabajo. La estructura de este celular es muy parecido al 18:9, por lo que guardarlo en el bolsillo o sacarlo y encontrar un inmenso terminal, ya no causará dolores de cabeza.

pantalla

Su pantalla, como ya habíamos adelantado, está cubierto por Gorilla Glass y es de 5.9 pulgadas y la resolución queda en FullHD+. Asimismo es LCD, no es IPS ni AMOLED, pero ello no le quita ni rendimiento, ni mucho menos malogra su estética.

Los colores son bastante brillantes bajo la sombra, incluso puedes mejorar su nivel de brillo de forma automática o manual, dependiendo de las condiciones de luz en las que te encuentras.

Pero eso sí, bajo el brillo solar, sobre todo si andas en la calle a medio día, observarás que las notificaciones se te pierden y hay mucho reflejo en tu pantalla. Lamentablemente el teléfono alcanza los 550 nits.

No tiene el clásico Always On, la pantalla encendida mientras tu celular reposa, sino que una simple imitación en donde puedes observar la hora y algunas notificaciones con sus respectivos iconos. Cosa que nos ha gustado.

procesador y rendimiento

Aquí hay ciertos detalles que debemos decir. En primero lugar el almacenamiento del Moto G6 Plus es de 64 GB con 4 GB de RAM, suficiente para un gama media, incluso creo que es demasiado. El procesador que lleva de manera interna es Snapdragon 630 de ocho núcleos con 2.2 gHz.

Lo mejor de todo es que viene con Android 8.0 prácticamente nativo, es decir, sin casi muchos detalles que hacen que su apariencia cambie por completo: verás todo el Material Design, entre otras cosas.

En nivel de performance, el Moto G6 Plus ejecuta las aplicaciones y todas las tareas que desees con máxima soltura, pero eso sí, si deseas usar el teléfono a cada rato, notarás ligeros sobrecalentamientos.

Durante el tiempo de prueba, no hemos notado ningún atraso ni mucho menos lags que hacen que se cuelgue con facilidad el terminal o notes una disminución en su potencia, incluso cuando jugamos y escuchamos música al mismo tiempo.

cámara

El Moto G6 Plus cuenta con doble sensor en la zona trasera del celular, de 12 megapíxeles y 5 megapíxeles en la zona posterior, con f/1.7 y f/2.2 respectivamente, y 8 megapíxeles en la parte frontal.

Empecemos por las cámaras posteriores. Cuando uno quiere capturar una foto y abre la aplicación, lo que observará solamente es un botón para realizar la instantánea y nada más. ¿No hay cambios de cámara?

El Moto G6 Plus lo que trae es lo siguiente: tiene un sensor el cual detecta la proximidad y lejanía del objeto, generando un enfoque y desenfoque rápido de los objetos. Para ello no tendrás que abrir la segunda cámara, pues ambas trabajan a la par mediante software.

El funcionamiento de las cámaras traseras son tan rápidas que te quedarás impresionado al pulsar el botón de cámara y luego visualizar la foto que tomaste.

No satura los colores ni mucho menos desintegra la imagen en el caso le hagas zoom. Motorola ha hecho un buen trabajo en trabajar su cámara de forma correcta que quiere evitar el ruido en cada foto que haces.

Sin embargo, en la noche, se puede apreciar ciertos granulos o ruidos que pueden causar cierta frustración, pero esta no es tan notable como en otros modelos de gama media y que tienen doble cámara.

Sobre el tema de la cámara frontal. Es perfecta para selfies. Es de 8 megapíxeles con apertura focal f/2.2 y que cuenta con Flash LED, algo que muchos desean tener siempre en la parte frontal del dispositivo.

Las fotografías que realiza son más que decentes y el hecho de tener flash hará que los amantes de los selfies puedan hacerse fotografías en entornos poco iluminados con unos resultados más que adecuados. Aquí también se puede aplicar el tema de desenfoque y enfoque de los objetos, ya que trabaja con software. Incluso puedes colocarte filtros y hasta animaciones.

batería

La batería del Moto G6 Plus es de 3200 mAh, creo que es suficiente para el modelo que hemos evaluado. Normalmente llegábamos con alrededor de 30 % de batería al final del día, sin tener que conectarlo.

En una carga desde cero, llegarás al 40 % alrededor de los 30 minutos, y una carga completa al 100 % demorará alrededor de una hora. Muy bien optimizada, pese a que su panel aún sea LCD.

conclusiones