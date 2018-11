Review Moto E5 Play: qué opinamos sobre el gama de entrada con Android GO

Rommel Yupanqui 09.11.2018 / 14:42 PM

No solo distintos operadores están sacando a la venta sus modelos de gama de entrada con Android Go, sino que las marcas más grandes ya están apostando en incorporar Android netamente puro con este sistema operativo que ocupa alrededor de los 4 GB. Uno de ellos es Motorola.

La compañía ha desarrollado un dispositivo bastante útil, sobre todo barato y con buena performance. El objetivo es que la tecnología esté al alcance de todos. Uno de sus ejemplos claros es el Moto E5 Play.

Aunque ya hemos evaluado el Moto E5 y el Moto E5 Plus, ahora le toca al gama de entrada. Un dispositivo bastante simple y que no le debes quitar la mirada, sobre todo en esta temporada de descuentos.

¿Qué es lo que opinamos del smartphone? Peru.com recibió hace algunos días el Moto E5 Play y esto opinamos del terminal de Motorola.

diseño

El color que nos ha tocado es el dorado y la verdad es que se aprecia, estéticamente, bien en nuestra mano. No pesa demasiado, alrededor de los 150 gramos, y tiene un cuerpo balanceado que va entre los 151 × 74 × 9 mm.

El Moto E5 Play pertenece al sector de gama de entrada y, pese a ello, está compuesto por materiales como el plástico y ciertas regiones en metal, como en el caso de los bordes que sostienen la pantalla.

En la parte inferior del terminal ubicamos el puerto de carga Tipo-B, mientras que en la superior el puerto jack 3.5. En la frontal nos encontramos con una pantalla de 5.2 pulgadas protegida por plástico, asimismo la cámara para seflies y un flash, necesario para obtener esos autoretratos cuando uno no cuenta con luz.

¿Qué opinamos del dispositivo? Mira el siguiente review del Moto E5 Play, el smartphone con Android GO que es bastante ligero en peso. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Por otro lado, a los laterales están los clásicos botones de subir y bajar el volúmen, junto con el de encendido y apagado. Además de la ranura para colocar nuestra NanoSIM y MicroSD.

Finalmente en la zona posterior ubicamos la cámara principal de 8 megapíxeles, el cual es acompañado por un flash independiente. Debajo de este está el lector de huella, que sirve para poder desbloquear el equipo y mantener nuestro dispositivo seguro de intrusos.

Bonito, sencillo y barato. Así describimos el diseño del Moto E5 Play, que es bastante práctico. Aunque los bíseles en la zona frontal aún sigan siendo bastante gruesos, eso le quita méritos en una época donde todos apuestan por el 18:9.

pantalla

Como lo mencionamos en el apartado anterior, es de 5.2 pulgadas con una resolución 720 × 1280 pixels y un ratio de 16:9. Eso quiere decir que cuando reproduzcas tus videos con la pantalla en vertical, no se amoldará a un todo pantalla.

Cuando anduvimos con él en la calle, sobre todo ahora que sale solcito, la pantalla nos resultó molestosa ya que apenas se notaban las notificaciones del equipo o podíamos ver lo que nos escribieron en WhatsApp.

Cuenta con tan solo 282 de densidad, por lo que no le alcanza demasiado para poder tener esa resolución que se anhela tengan los gama de entrada. Por otro lado, los colores son bastante notables si uno mira de frente al dispositivo. En cambio, si lo observas de costado, solo verás sombras.

El brillo automático es bastante rápido y se adapta a las condiciones de luz; sin embargo, como ya dijimos, no llega al tope máximo para soportar que se vean las alertas bajo la luz natural.

procesador y rendimiento

Con tan solo 16 GB de memoria interna, el Moto E5 Play funciona con 1 GB de RAM. Pero allí no queda la cosa, pues viene preinstalado con Android Oreo Go Edition.

Eso quiere decir que el sistema operativo del equipo es mucho más ligero y puedes realizar tus actividades con total normalidad sin que se produzca ese lag molestoso.

Lo mejor de este celular es que dificilmente las empresas de telefonía les preinstalen programas que no deseas y dejen que su ínfima capacidad de almacenaje se llene con demasía. Si esto sucede, te recomendamos colocarle una tarjeta de memoria externa de hasta los 256 GB.

La plataforma es bastante digerible. Sin embargo, se recomienda instalar las aplicaciones en su versión Lite, aquellas que ocupan hasta menos de 1 MB, para que te quede más memoria interna de sobra.

cámaras

El Moto E5 Play cuenta con doble cámara, y ambas llevan un flash o ráfaga de luz que hacen que puedas tomar fotos en cualquier condición del día y salgas con buena iluminación. La cámara frontal es de 5 megapíxeles y la trasera de 8 megapíxeles.

Al inicio nos pareció bastante raro que las fotos o imágenes salgan con demasiados gránulos. Sin embargo, esto cambia cuando las observas nuevamente o las revisas en tu galería. Pues al parecer como que la pantalla no ayuda mucho.

Las tomas son bastante notables cuando uno se encuentra en exteriores o en zonas bastante iluminadas por el sol. Aunque debemos decir que, a veces, con mucha luz, las imágenes lucen demasiado descoloridas.

En relación a la noche. La cámara no hace tan buen trabajo como otros smartphone de gama de entrada. Las tomas salen borrosas incluso, si haces un poco de movimiento, tu disparo saldrá completamente desenfocado.

Sobre la cámara tomar selfies, la cámara frontal de 5 megapíxeles solo cumple con su objetivo siempre y cuando haya demasiada luz. Por lo general, las imágenes son algo borrosas y granulosas de cerca. La característica incorporada “Face Beauty” también nos hizo ver extraños, parecía haber pincelado o pastelizado con demasiado maquillaje en nuestro rostro.

batería

La batería del Moto E5 Play es de 2800 mAh, lo que le brinda una durabilidad de hasta 2 días de uso extremo. ¿Por qué tanto? Al no tener muchos recursos y contar con Android Go, el sistema operativo adapta al equipo para que no se quede sin batería en el momento que lo necesitas.

Por otro lado, una carga desde cero legará al 50 % en 45 minutos, mientras que en una hora y media al 100 %.

conclusiones