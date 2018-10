Review Meizu M6 Note: ¿por qué nos sorprendió desde que lo encendimos?

Rommel Yupanqui 09.10.2018 / 10:00 AM

Con algo de escepticismo probamos durante algunas semanas el smartphone de Meizu màs grande que se vende en el mercado peruano de manera formal, el Meizu M6 Note. Este dispositivo, de gran pantalla y doble cámara, nos lo llevé a México para poder realizar distintas tomas con sus sensores y, de paso, culminar con el test.

Aunque hace algunos meses debió llegar a nuestras manos, Peru.com nuevamente tuvo la oportunidad de acceder a uno de estos terminales chinos de gama media que, resumiendo a todo lo que se dice en este artículo, me sorprendió.

El Meizu M6 Note tiene un gran tamaño, una memoria veloz, ciertos detalles que lo hacen diferente y una cámara que te la resumiremos en este review.

¿Qué opinamos en Peru.com de uno de los primeros smartphone de Meizu en llegar al país? Conoce todos los detalles a continuación.

DISEÑO

El cuerpo del Meizu M6 Note está hecho de metal con combinaciones de aluminio en la parte trasera. El color que nos ha tocado es negro y, aunque no se nota mucho, cuenta con una serie de lineas que lo hacen ver bastante atractivo.

El terminal tiene una pantalla de 5.5 pulgadas acompañado por unos biseles bastante gruesitos en la zona inferior y superior de la frontal, donde la compañía ha colocado la cámara frontal y el lector de huella, el cual se hunde cada vez que lo pulsas.

A los laterales están los botones de volumen, el de encendido y apagado; mientras que en la parte baja el puerto tipo-B para la carga y el conector de audio.

Creo que Meizu debió incorporar el puerto Tipo-C para diferenciarlo de su hermano menor, el M6. Asimismo reducirle un poco sus marcos para que se vuelva mucho más fino.

Ya en la zona trasera están la cámara doble la cual se encuentra bien ceñida al cuerpo del dispositivo, sin que sobre salgan demasiado, y no olvidemos el sensor flash, el cual cuenta hasta con 4 reflectores pequeños que hacen que iluminen bien las zonas oscuras (aunque preferimos que no te tomes un selfie con ellos porque te cegará)

El Meizu M6 Note tiene dimensiones que van desde los 154.6 × 75.2 × 8.4 mm, su peso es de 173 gramos, por lo que sí notarás algo pesadito el dispositivo. Aunque ya nos estamos acostumbrando a los gama media con estructura 18:9, esperemos que Meizu siga trayendo novedades como este terminal, que se siente bien al tacto.

PANTALLA

Aquí sí que le juega mal. Y es que tampoco podemos exigirle demasiado a un gama media. La pantalla es de 5.5 pulgadas con resolución IPSLCD FullHD. La frontal tiene el aspecto relativo 16:9 por lo que al ver tus videos de YouTube, por ejemplo, notarás esos bordes negros que ya los habíamos olvidado.

Por otro lado, a la luz del sol, el dispositivo tiende generar un efecto rebote de la luminosidad, haciendo que las notificaciones desaparezcan. En total alcanza los 450 nits como máximo.

El brillo automático responde bastante bien, sobre todo cuando pasamos sobre puentes o ciertas sombras. Observarás que los colores varian a tonos más cálidos y fríos, sin quitarle la facilidad a la lectura de lo que tengamos en la pantalla.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Dentro del Meizu M6 Note tenemos un Snapdragon 625 con 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, la cual se puede expandir. Para un usuario promedio, este dispositivo le cae a pelo.

No notarás lag de por medio, ni mucho menos cuando la memoria esté por acabarse. Hemos probamos todo tipo de funciones: abrimos Chrome para leer las noticias del día, Spotify para la música, y los juegos impresindibles como Pokémon GO y Need for Speed.

La Meizu viene con Android Nougat 7.0, un poco atrasado pues hasta el momento no se ha actualizado a Android Oreo y dudamos que llegue a la versión Pie. Viene con una capa de personalización llamada FlymeOS.

Aquí debemos hacer una crítica. Pese a que no hayan errores en su performance, un cajón de aplicaciones no le sentaría mal al teléfono. Las apps las tendremos dispersas en toda la pantalla de inicio o agrupadas en burbujas.

CÁMARAS

El Meizu M6 Note cuenta con un sensor en la parte frontal de 16 megapíxeles, que usa un software para crear un efecto de desenfoque en los selfies. Mientras que en la parte posterior tiene una cámara doble, de 12 y de 5 megapìxeles, con cuatro flashes de tono dual.

Trae el modo estándar y el popular efecto de desenfoque, además de cámara lenta, timelapse y la posibilidad de grabar videos en 4K.

Debo confesar de que al inicio dudaba mucho sobre cómo iban a actuar las cámaras y qué tan buenas podrían salir mis fotos. Sin embargo, mi opinión cambió desde el primer disparo.

Así toma fotos el Meizu M6 Note. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Las fotos salen de manera decente cuando hay demasiada luz, incluso puedes usar el efecto bokeh para jugar con las imágenes que deseas. Sin embargo, el zoom que utilices en la cámara, no servirá de mucho, pues tiende a desfigurar la foto.

Por otro lado, en la noche, las fotos salen bastante bien, con un poco de ruido, pero son de buena calidad. Lo malo es que si observas una ráfaga de luz, la cámara simplemente desfigurará todo tipo de tonalidades.

La cámara frontal del Meizu M6 Note es de 16 megapíxeles con apertura f/2.0 y cumple bastante bien, con resultados nítidos y un enfoque aceptable. Dispone también del clásico modo belleza, con niveles del uno al cinco en modo automático y además con opciones para personalizar si queremos modificar los ojos, la barbilla, el pelo o el tono de piel.

BATERÍA

Finalmente en el apartado de la batería, el Meizu M6 Note tiene una energía que llega a los 4.000 mAh, lo que le da una autonomía de una jornada completa de duración, es decir, alrededor de 8 a 10 horas sin enchufarse.

Si la usas con prudencia, puede que dure hasta día y medio, ahora si eres un loquito videojuegos, la batería te puede durar hasta 6 horas. Por otro lado, en torno a la carga, demorará hasta 40 a 50 minutos en llegar al 50 %, mientras que hora y media al 100 %.

CONCLUSIONES