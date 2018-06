Review LG G7 ThinQ: probamos el smartphone a fondo y esto opinamos

Rommel Yupanqui 19.06.2018 / 09:09 AM

Ya se dejaba extrañar. Casi un año y no sabíamos mucho de LG aquí en Perú, pero por fin la compañía decidió lanzar hoy 15 de junio su nuevo smartphone en nuestro país, el LG G7 ThinQ, el móvil que no solo viene con nueva cara, sino que es capaz de conectarse con todos los dispositivos de tu hogar.

El celular luce, en primer aspecto, mucho más delgado que el G6 lanzado el año pasado y, como nos lo explicaron, con mejores refuerzos tanto en el cristal que cubre su pantalla como la que enmarca las cámaras.

Sin embargo, qué tan bueno es a la hora de trabajar. ¿Será una buena opción para mi día a día? Peru.com ya recibió el LG G7 y estuvimos realizando varias pruebas con ello, tanto de fotografía como en procesador.

Gracias a LG te mostramos a continuación nuestro review final del LG G7 ThinQ. ¿Qué opinas tú de él?

Diseño

En primer lugar, el diseño. Ya el LG G6 del año pasado ya traía una pantalla Full Vision y estructura 18:9, generando que su cuerpo no solo sea mucho más agradable a la mano, sino más delgado, estétitcamente bonito y elegante. Este se repite en el LG G7, pero esta vez con mucha más pantalla, representado en un porcentaje de 82.6 %.

Viene con una pantalla de 6.1 pulgadas, cubierto por una capa de Gorilla Glass 5. En la parte frontal, además de su cámara, ubicamos una especie de notch o muesca, a fin de dividir la pantalla y mostrarte de forma ordenada la hora, el estado de la batería y notificaciones.

En la zona inferior, ubicamos el puerto jack 3.5 (que aún lo trae), el puerto USB Tipo-C y un altavoz. A los laterales el botón para encender y apagar el equipo, los botones para subir y bajar el volumen y uno especial, muy similar al que tiene Samsung para activar Bixby. Con este podremos activar Google Assistant, el asistente de voz de Google que, la verdad, nos ha sorprendido por ser eficiente y muy rápido en ejecución y performance.

En la zona trasera, están las dos cámaras, así como el flash, los cuáles tocaremos más adelante. También está el lector de huella y algo que no lo verás: una caja para amplificar el sonido.

Por ejemplo, si colocas el LG G7 ThinQ sobre cualquier superficie, tu canciócn favorita se escuchará mucho más alto, sin saturar el tema, y así vivir una fiesta con tu dispositivo.

¿Será buena idea comprar un LG G7 ThinQ? Conoce qué es lo que opinamos del nuevo dispositivo de LG que se lanza en Perú. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

La moda de los celulares con mejor diseño y mucho más delgado, hacen que LG mude ciertas características que ya contaba el V30, y tiene el V35, en su terminal de gama alta para esta primera mitad del año.

Pantalla

Más brillante. ¿Quién no ha estado bajo el sol y ha sufrido porque las notificaciones que llegaban al celular simplemente no se veían? Pues ese problema arregló por fin LG en su G7 ThinQ.

El dispositivo se caracteriza por contar una tecnología a la que la compañía la denominó súper brillante, ya que tiene hasta mil nits de iluminación, generando que los colores también se vean mucho más claros y tengan el contraste adecuado, pero eso sí, consumen mucho más rápido la batería.

Como habíamos mencionado, el LG G7 ThinQ trae una pantalla de 6.1 pulgadas, pero esta es IPSLCD. A pesar de contar con su herramienta super brillante, esperábamos en este modelo un sistema OLED, como Huawei y Samsung.

Sin embargo, eso no quita que las resoluciones, juegos, videos, entre otro tipo de contenidos se vean mal. Al contrario, se adaptan rápidamente, y ni qué decir si lo expones al sol. Sus sensores trabajan rápidamente y la ajustan a cualquier condición de luminosidad.

¿Y el notch? La verdad es que terminas acostumbrándote a él. No sabemos si es necesario o no, pues esto no afecta al contenido como sí lo hacen otros celulares que cortan los videos, por ejemplo, en el propio iPhone X.

procesador y rendimiento

El LG G7 cuenta con una memoria interna de 64 GB y 4 GB de RAM, haciéndolo eficaz y que no se te paralice en ningún momento, incluso con las aplicaciones pesadas. Hemos podido probar cualquier tipo de juegos, y la mejora de gráficos, en conjunto con su pantalla Super Brillante, dan una buena experiencia en nivel de brillo y contraste.

Asimismo, cuenta con Snapdragon 845 y Android Oreo 8.0, de este último casi no vemos mucho pues la capa colocada al LG nos deja ver muy poco de su diseño Material Design.

¿Será buena idea comprar un LG G7 ThinQ? Conoce qué es lo que opinamos del nuevo dispositivo de LG que se lanza en Perú. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Su inteligencia artificial funciona de maravilla. Aunque algo confusa al inicio. Cuando tomas una foto, por ejemplo, observarás en la pantalla diversas etiquetas que flotan sobre ella. Cuando culminas de capturar la imagen, esta se clasificará de acuerdo a lo que se registró y podrás observarlo en carpetas.

En torno a sus componentes de desbloqueo, pues lo que tenemos que decir es que sí tiene y conserva el lector de huella. Bastante rápido, pero lo único molestoso es el tema de su desbloqueo facial. A veces demora e incluso debes usar la huella o el patrón para abrir nuevamente el celular.

Finalmente, el tema de sonido. LG ha introducido una especie de cajón vibratorio en la zona trasera del celular. Cada vez que escuchas algo, por ejemplo, en Spotify, el celular generará mucho más ruido si lo colocas sobre una superficie plana.

Cámaras

En torno a las cámaras, LG mantiene su doble sensor en la zona posterior del teléfono. Estos te brindan dos opciones y, en mi opinión, son los más divertidos del mercado.

El primero te brinda un enfoque de 75 grados, mientras que el otro es de 107 grados. Este último puedes usarlo mucho en tomas de paisajes, campos abiertos, a fin de que tengas una imagen mucho más completa sin tener que moverte de tu sitio o alejarte demasiado.

Aunque el gran angular pierde algunos grados, la mejora en resolución y apertura ya permite conseguir prácticamente la misma calidad que con la cámara principal. Antes la apertura focal del LG G6 era de 2.4, mientras que el G7 ThinQ tiene un f/ de 1.9.

Así toma las fotos el LG G7 y sus dos cámaras posteriores y la frontal. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Esto le ofrece mayor ingreso de luz en zonas mucho más oscuras. Sobre todo ahora que Lima es todo gris, tus fotos saldrán como si hubiera salido un reflejo de sol, sin afectar o saturar mucho los colores del mismo.

En cuestión de enfoque y desenfoque, este es automático, aunque puede que demore un poco si acercas demasiado la cámara al objeto a fotografiar. Para ello te recomendamos el modo manual.

Sobre la cámara frontal, el G7 viene incorporado con un modo de desenfoque de fondo al rostro cuando queremos tomarnos un selfie. Ese es un punto a favor, ya que, por lo general, los celulares que traen este tipo de herramienta tienden a usar doble cámara.

Los resultados son bastante eficientes a la luz del día. Sin embargo, en la noche, el decaimiento es bastante notorio. Algunas fotos salen borrosas e incluso debes hacer disparos instantáneos sin tener que moverte para que tu autoretrato salga con buena calidad.

Batería

Finalmente llegamos a la batería. El LG G7 tiene una batería de 3000 mAh, lo que la hace resistir hasta una jornada completa de entre 8 a 10 horas, siempre y cuando no seas un usuario exigente; de lo contrario, durará hasta 6 u 8 horas.

Sobre la carga, allí no hay problema alguno. En menos de 40 minutos enchufado el equipo, podrás tener alrededor del 60 % de la batería lista para usar. Para llegar al 100 % deberás cargar el celular entre una hora a hora y 20.

El celular contiene Quick Charge 3.0, lo que hace notable la rapidez de su carga. No quema ni nada por el estilo. Al contrario, esa capa trasera hace que el dispositivo se mantenga frío, como si lo hubieras puesto en el refrigerador.

conclusiones