Review Huawei P20 Pro: analizamos el smartphone de 3 cámaras y esto opinamos

Uno de los teléfonos que ha dado de qué hablar desde su lanzamiento, y el cual es uno de los más pedidos de momento, es el Huawei P20 Pro, el celular con tres cámaras traseras, diseño super delgado, y colores bastante sofisticados.

El terminal nos ha sorprendido ni bien lo sacamos de la caja. Su gran pantalla con brillo de calidad, hacen que pases una experiencia bastante por largo rato.

Si el año pasado no nos sorprendieron mucho cuando lanzaron el P10 en el MWC 2017 con diseño cuyo competidor más cercano supo sacarle provecho, esta vez la innovación que aplicó Huawei ha sido radical y nos ha gustado, como primera impresión.

¿Qué tan bueno es el terminal, sus cámaras, su procesador? Aquí te contamos lo bueno y lo malo del Huawei P20 Pro en el siguiente review.

Diseño

En cuestión a diseño, el Huawei P20 Pro, cuando se enciende, notamos que cuenta con una muesca o ceja muy similar al iPhone X que, conforme al uso, te terminas acostumbrando. Te lo aseguramos.

En la zona frontal ubicamos una pantalla de 6,1 pulgadas en un cuerpo de estructura 18,7:9. Muy ligero, pesa alrededor de 180 gramos, que incluso se puede manipular con una sola mano. La parte trasera está compuesta por una serie de capaz realmente finas que generan ese efecto de doble color en el celular, especialmente en el diseño Twilight.

Los taiwaneses siguen apostando por el lector de huella en la parte baja de la fachada, así como la cámara frontal, la cual hablaremos luego. En los laterales está el botón para subir y bajar el volumen, la bandeja para la nanoSIM, y el de encendido y apagado (el cual tiene una franja roja para diferenciarlo del resto). En la zona inferior, los speakes de audio y el puerto tipo-C.

¿Es realmente el mejor smartphone hasta el momento? Conoce nuestra opinión sobre el Huawei P20 Pro, el celular con 3 cámaras posteriores. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

En la zona posterior, ubicamos la triple cámara, las cuáles sobresalen un poco del teléfono. De momento se aprecia bonito en la mano, pero cuando lo colocas sobre la mesa, tiende a resbalarse. Asimismo, esta un capturador de huellas. Debes de limpiarlo con cuidado a cada rato o comprarle un case transparente para que no se pierda ese bonito diseño.

Yo solo espero que en el próximo Mate, Huawei ya elimine ese lector de huella que lo único que hacen es seguir reduciendo un poco la pantalla. En el modelo Lite, el cual también evaluamos, cae perfecto.

Pantalla

La pantalla del Huawei P20 Pro ocupa alrededor del 81,9% del frontal. Este está cubierto por un cristal Gorilla Glass 5. Esta vez la compañía taiwanesa eligió el OLED en lugar del IPS y la verdad es que los colores que te brinda el dispositivo son sensacionales.

Tanto así que podrás observar las imágenes tal como las aprecias en la vida real, muy bien saturados, sin mucho ruido. ¿Qué hay con el sol? El teléfono responde bien en brillo automático. Es bastante rápido y se adapta a cualquier condición de luz.

¿Qué hay con el notch? La verdad es que no molesta para nada. Me acostumbré casi a los días se uso. Los lados laterales donde se encuentra esta muesca sirven para brindarte notificaciones como mensajes de WhatsApp, la hora, la batería, alarmas, etc.

Incluso, existe una opción para poder desaparecerla y regresar a una pantalla mucho más uniforme. ¿Lo malo? Es que sí molesta al ver los videos de YouTube, pues si adaptas el video a toda la pantalla, el notch cortará parte de la imagen.

¿Es realmente el mejor smartphone hasta el momento? Conoce nuestra opinión sobre el Huawei P20 Pro, el celular con 3 cámaras posteriores. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Procesador y rendimiento

Sobre el procesador y rendimiento, el P20 Pro continúa usando su Kirin 970, al igual que el Mate 10, pero mejorando mucho más la inteligencia artificial que ofrece el dispositivo.

No hay ningún tipo de retraso cuando uno abre demasiadas aplicaciones, o quiere aplicar la opción de multitarea. La carga de juegos, música, videos, son rápidas y tienden a conectarse de forma correcta a cualquier red Wifi, Bluetooth, etc.

El teléfono no se calienta al realizar labores pesadas. Puedes ver una película completa en Netflix y no sentirás mas que frío en la zona trasera. Asimismo, el P20 trabaja con Android Oreo, brindándole una muy buena pinta en cuestión a mejora de algunas aplicaciones, Material Design, todo ello cubierto por una capita de EMUI 8.1.0.

Una de las cosas que suele incorporar Huawei y otras marcas son sus funciones de optimización a fin de que los usuarios mejorar en la medida la limpieza del dispositivo, mejora de software y funcionamiento.

Cámaras

Mucho se ha dicho sobre sus tres cámaras Leica. El terminal cuenta con un lente con Sensor RGB de 40 Megapíxeles con tecnología Light Fusion y apertura f/1.8. Asimismo un sensor monocromo de 20 Megapíxeles y apertura f/1.6. Finalmente un teleobjetivo de 8 Megapíxeles y apertura f/2.4. Zoom híbrido 5x.

Lo primero que nos encontramos es el buen trabajo que Huawei está haciendo con sus cámaras. Incluso, si se le compara con los modelos anteriores al P20, prácticamente el cambio es notable.

Estas son algunas fotos hechas con el Huawei P20 Pro. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos hechas con el Huawei P20 Pro. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos hechas con el Huawei P20 Pro. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Estas son algunas fotos hechas con el Huawei P20 Pro. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Si deseas tomar imágenes a la luz del sol, su función automática se volverá tu favorita. Gracias a su sistema de inteligencia artificial, el teléfono podrá adecuar los colores, contrastes, sombras, luminosidad, dependiendo de lo que enfoques.

Por ejemplo, detecta con mucha rapidez si es un rostro, si es una planta, si es un animal, comida, etc. Pero no solo eso, si queremos usar el modo de zoom 5X, en caso de tener un estabilizador, podremos notar una gran nitidez y menos desenfoque o ruido en las imágenes.

En la mayoría de casos, al utilizar este sistema automático y profesional, hemos notado que el Huawei satura un poco ciertos colores, pero trabaja con una rapidez que da miedo.

Puedes tomar o registrar el movimiento, incluso, de un avión a gran velocidad o el vielo de las aves. En torno a la cámara frontal, aunque notamos mucha iluminación, podrás obtener selfies de portada, incluso mejorar tus imágenes con el famoso efecto Bokeh.

Batería

El Huawei P20 Pro cuenta con una batería de 4.000 mAh, suficiente como para poder aguantar todo un día con el celular operativo. Incluso, si lo colocas en modo ahorro, podrás obtener hasta 2 días de funcionamiento del celular.

Está muy bien optimizada, sobre todo si realizas diversas tareas en el celular. Eso sí, cuando hagas videos o fotos, la batería te podría durar, normalmente, entre 10 a 12 horas.

Ni qué decir con la carga. Desde cero, en menos de 20 minutos ya tendrás el 35 % de la batería cargada. En 45 minutos, estará operativo al 100 %.

Conclusiones

Empezamos esto destacando la triple cámara del dispositivo. Simplemente el trabajo que ha hecho Huawei desde el Mate 10, nos ha fascinado demasiado, sobre todo en el modo nocturno. Darte facilidades para regular su aperturas focales, generará a que registres imágenes bastante profesionales.

La batería. El hecho de que nos dure toda una jornada, es un elemento muy eficiente. Sobre todo si tu herramienta de trabajo es el celular.

El diseño, los colores que brinda el Huawei son muy llamativos. Lo único malo es que no tiene puerto jack 3.5, y los audífonos que incluye el Huawei P20 Pro no son los más potentes que digamos.

Lo malo, está en que todas las huellas dactilares se pegan en el celular. La limpieza constante hace que el equipo se maltrate, generando que aparezcan algunos ligeros rasguños en su zona posterior.

Por: Rommel Yupanqui