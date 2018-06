Review Huawei P20 Lite: evaluamos el smartphone de gama media y esto opinamos

Rommel Yupanqui 12.06.2018 / 11:56 AM

Lanzado antes que sus hermanos mayores, los ya conocidos P20 y P20 Pro, el nuevo P20 Lite, la versión ligera y económica de estos dos, se caracteriza no por ser inferior y por traer especificaciones mínimas, al contrario, está totalmente repotenciado de novedades.

Huawei ha querido cambiar de cara a todo y este, sin duda, te fascinará ni buen abras la caja y enciendas la pantalla. Cuenta con un diseño bastante limpio, mejorando en rendimiento, tomas nocturnas, etc.

El Huawei P20 Lite tiene varias cosas atractivas, como por ejemplo, la famosa ceja o notch que a muchos les ha empezado a gustar y no han tenido molestia al tener el celular en frente. Aunque debemos decir que es muy similar a iPhone X.

¿Quieres saber qué opinamos del celular? Pues Peru.com te indica cuál es lo bonito y lo malo de este smartphone y por qué debes o no adquirirlo. Mira el siguiente review.

DISEÑO

En primer lugar, ni el P Smart, ni el Mate 10 Lite, ni el P10 Selfie, han logrado un diseño tan particular y vistoso. El P20 Lite cuenta con una estructura 18:9 lo que o hace llamativo y se adapta fielmente a la mano.

En cuestión a características, este tiene una pantalla de 5.84 pulgadas con IPSLCD Full HD+, logrando un efecto de más frontal y menos marcos. A parte de ello, cuenta con una cámara frontal de 16 megapìxeles en la fachada, insertado en lo que ahora conocemos como notch o muesca.

En los laterales, los clásicos botones para subir y bajar el volumen, la de encendido y apagado, la ranura nano SIM y Micro SD.En la zona inferior nos hallamos con una sorpresa: el P20 Lite trae carga rápida y cuenta con entrada puerto Tipo-C. Pero eso no es todo, Huawei incorpora el clásico puerto Jack 3.5.

En la parte posterior lo que encontraremos son dos cámaras muy bien ubicadas y prácticamente planas, es decir, no sobresalen del diseño final demasiado, haciendo que el smartphone balancee cada vez que se le coloca en la mesa. Estas no son Leica.

Finalmente el lector de huella. A diferencia del P20 y el P20 Pro, este se ha movido para atrás en forma circular. Por mi parte, yo estoy de acuerdo que los mencionados terminales también hubieran tenido el sensor dactilar detrás del dispositivo. Esto hace que el P20 Lite, como habíamos mencionado, sea un modelo bastante limpio. Su material es de aluminio muy bien pulido, lo que le da una apariencia de espejo.

También es ligero, pesa alrededor de 146 gramos, y sin duda muchos de la competencia querrán copiarlo. Punto a favor.

PANTALLA

Con casi 6 pulgadas, y con notch incluido, el Huawei P20 Lite tiene una pantalla de 5.84 pulgadas IPSLCD con dimensiones de 2.280 × 1080. S nueva estructura, 18:9 hace que tus videos se observen de manera especial, ya que se adaptan automáticamente a la nueva estructura, generando que no se pierda la calidad por nada del mundo.

El P20 Lite cuenta con un nivel de brillo óptimo, tampoco le vamos a exigir demasiado, y puede adaptarse a cualquier condición de luz rápidamente, de modo tal que si estamos en un lugar bastante cerrado donde haya sombra, observarás mucha menos luminosidad del celular; de lo contrario, si hay mucha luz, el terminal lanzará todo su potencial y mostrará todos los colores de su pantalla.

Cubierto por un Gorrilla Glass resistente, el P20 Lite no logra ser uno de los celulares que se adecua a la luz natural, sobre todo al medio día, donde el sol le da directamente. Las notificaciones no se ven, hay demasiado rebote de luz, entre otras cosas. No cuenta con luminosidad extra.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Como sabemos, los procesadores de Huawie son construidos en casa y esta vez ha dotado a su gama media de un Kirin 659, el mismo con el que cuenta el Huawei Mate 10 Lite. También tiene 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno.

A pesar de contar con el mismo procesador del Mate 10, el que lleva el P20 Lite tiende a ser mucho más optimizado y regula ciertas funciones que en el modelo ante mencionado no hacía, por ejemplo: mejoras en el rendimiento cuando ejecutamos aplicaciones pesadas, velocidad, no hay molestias de sobrecalentamiento.

Incluso la multitarea, la cual uno siempre quiere tener en su smartphone, funciona con tranquilidad y no tienes que estar cerrando las aplicaciones porque estas se paralizan o se cierran sin advertencia.

Cabe precisar que el P20 Lite también viene con el sistema operativo Android 8.0 Oreo, con una capa de Emui 8.0. Ojalá en los próximos celulares de gama alta y media, la compañía taiwanesa nos de la opción de usar un sistema Android menos decorado y más puro.

CÁMARAS

No tiene tres cámaras ni son Leica, pero en l aspecto fotográfico, el Huawei P20 Lite se sabe defender. En la parte trasera, el celular lleva 2 lentes uno de 16 megapìxeles con apertura focal de 2.2, mientras que la otra es de 2 megapìxeles, específicamente para jugar con el efecto Bokeh en los objetos que pretendes fotografiar.

Lo que nos ha sorprendido de este celular es que no solo toma muy buenas fotos ni satura demasiado, o exagera, los colores de una imagen a la luz del día, sino que también hace muy bien trabajo en las noches.

No hay granulado o ruido de por medio, pero eso sí, necesitamos un bien trípode o estabilización para poder obtener ese efecto que queremos y así nuestras fotos nocturnas salgas de maravilla. Los enfoques son bastante rápidos, al igual que lo disparos. Puedes tomar hasta 3 fotos en un segundo, y bien hechas, siempre y cuando no haya ningún movimiento brusco.

Estas son algunas fotos tomadas con el Huawei P20 Lite. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

El celular tiene también diversos apartados como tomar fotos en ráfagas de luz, HDR, incluso uno que es el famoso modo nocturno, mejorando así las fotos de noche. Sin embargo, esperar 17 segundos para que nos salga una mala foto, y tener el brazo acalambrado, pienso que fue una mala idea.

Sobre la cámara frontal, no solo cuenta con 16 megapìxeles sino que también tiene apertura focal de 2.0, lo que hace que tenga mayor ingreso de luz. Eso no es todo, puedes añadirle el famoso efecto Bokeh para que tu rostro salga con el fondo difuminado.

Los selfies ya te salen de portada, en sì. Lo mejor de ello es que le puedes cambiar de filtro, colocarle stickers incluso animarlos con GIF en realidad aumentada. Algo muy bonito como para que puedas compartirlo en tus redes sociales.

BATERÍA

El P20 Lite bien incorporado con una batería de 3.000 mAh. No está mal, pero dura muy poco. Los niveles gráficos que exigen algunas aplicaciones hicieron que el celular llegue en una jornada entre 5 a 6 horas de operatividad.

Sobre todo cuando empezamos a ver películas o abrir aplicaciones con demasiada información como Twitter o Facebook. Lo bueno de esto es que se puede sacar mucha ventaja de la carga. N tan solo 30 minutos podrás tener otra vez el celular operativo desde 0, hasta incluso el 50 %; y en una hora ya tendrás al 100 %.

