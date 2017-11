Review Huawei P10 Selfie: analizamos el smartphone con 20 megapíxeles en la cámara frontal

Mientras esperamos la aparición del Huawei Mate 10 Pro en nuestro país, la compañía sigue trabajando en la promoción de la familia P10, en esta oportunidad el Huawei P10 Selfie, conocido también como el Nova 2 Plus.

Este celular de gama media cuenta con diversas características muy de sus primos el P10 y P10 Plus. A primera vista podemos observar la doble cámara, puerto Tipo-C, cámara frontal de 20 megapíxeles, etc.

¿Qué es lo que opinamos del teléfono? Huawei nos brindó el dispositivo por algunas semanas y este es el resultado. Conoce qué opinamos del Huawei P10 Selfie en el siguiente review.

diseño

En cuestión a diseño, una de las cosas que tiene el P10 Selfie es que integra el extrañable sensor de huellas dactilares en la parte trasera. Además de ello, cuenta con doble cámara que detallaremos más adelante para qué sirven. En la zona frontal, lo que tenemos es una pantalla de 5.5 pulgadas y una cámara de 20 megapíxeles.

En los laterales, está el botón de volumen y el de encendido y apagado; también los acompaña la ranura para Nano SIM y microSD. Mientras que en la zona inferior, encontramos el puerto jack 3.5 para audífonos, los altavoces y el puerto de conexión Tipo-C.

El peso de este celular es de 169 gramos y cuenta con dimensiones que van desde 153.9 mm x 74.4 mm x 6.9 mm. Esta vez nos tocó el color negro y la verdad es que es verdaderamente elegante. No resbala, se siente bien a la mano, muy fino con esas curvaturas que tiene en las esquinas que, cualquiera diría, es un P10 tradicional.

Cuenta con doble cámara en la parte trasera. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Lo malo, sí, se pegan todas tus huellas dactilares en la pantalla pese a que cuenta con un pequeño protector que ya viene integrado en el equipo. Sugerimos cambiarlo por una de vidrio.

pantalla

En torno a la pantalla, ya habíamos adelantado que Huawei P10 Selfie tiene una frontal de 5.5 pulgadas con resolución de 1920 × 1080 Full HD. Aunque es gama media, no exigimos mucho.

Los colores están bien integrados, no hay ni mucha saturación, y son fieles a la realidad. Sin embargo, cuando uno está bajo el sol, específicamente luz directa, las notificaciones tienden a volverse oscuras. Algo que aseguramos ya corregirá Huawei.

Una de las cosas que nos permiten ver realmente cómo funciona el celular en nivel de pantalla, son los videos musicales. Llevarlos a la resolución máxima, generará que el celular muestre su verdadero rostro y el P10 Selfie ha demostrado que lo hace notablemente.

Lo malo, que como es color negro, no podemos ver si realmente hay material de sobra y, como consecuencia, no notaremos si hay lineas negras, etc.

Asimismo, la cámara frontal es de 20 megapíxeles. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

procesador y rendimiento

Vamos, con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna haces suficiente. El P10 cuenta con la misma cantidad de RAM y almacenamiento, pues la verdad es que no tiene nada que envidiar.

El equipo en ningún momento se ha vuelto lento, incluso viene integrado el Android Nougat 7.0 y Emui 5.1., lo que le otorga una velocidad bastante sorprendente. Desconocemos si este equipo recibirá Android Oreo, pues al parecer tiene respuesta bastante rápida.

Cabe resaltar que lo que nos brinda este celular es que también puedes usar dos aplicaciones a la vez gracias a su panel multipantalla. Asimismo, el celular tiene una muy buena distribución de sus aplicaciones, ajustes, niveles de seguridad, etc.

¿Se te acabó la memoria interna? Tranquilo, pues descuida porque podrás expandir la memoria hasta 128 GB. Pienso que es suficiente para aquellos que le exigen demasiado a un equipo de gama media. No hay que olvidar tampoco que el dispositivo tiene un procesador Kirin 659 que no tiene nada que envidiar a la que tienen sus primos más cercanos.

cámaras

Lo destacable de este equipo es su cámara frontal: 20 megapíxeles que se portan muy bien y tienen muy buena performance cuando hay mucha luz de forma directa. Incluso, puedes decorar tus fotos con diversos efectos como los de efecto Bokeh, modo retrato, etc.

Asimismo, tiene hasta 10 rangos de maquillaje, a fin de que tu rostro salga perfecto. ¿Qué hay en la oscuridad? Pues el P10 Selfie tiene un modo para poder lanzar esa luz que sirve a modo de flash muy estable a fin de que la luz no explote en tu cara y salgas, como se dice, quemado.

La apertura focal del P10 Selfies, en la zona frontal, es de 2.0, con lo que no perderá nada si deseas tomarte ese famoso autoretrato, pues cuando pruebas la cámara, tu rostro quedará mucho más resaltado que el resto de objetos.

Sobre las cámaras posteriores, pues este terminal trae doble sensor, pero a diferencia del P10 y P10 Plus, el objetivo de este teléfono es brindarte uno con una apertura focal de 2.2 que cuenta con 8 megapíxeles, y el otro de 1.8 y cuenta con 12 megapixeles.

Lo bueno de este tipo de cámaras es que hay mayor ingreso lumínico, pero lo malo es que, cuando los ejecutas en la noche, tiende a perderse esos detalles, obligando a que se muestre algo de ruido en tus imágenes.

¿Hay efectos? Claro que sí, tanto en la parte frontal como en las cámaras posteriores, podrás acceder a un montón de filtros y el clásico efecto Bokeh. En conclusión, las fotos salen buenas, sí, no tan perfectas como en su P10, pero cumplen muy bien su trabajo. Ojo, no son Leica.

batería

Estuvimos probando el P10 Selfie varios días seguidos y usamos diversos juegos y mirando videos. El resultado, su batería de 3.340 mAh nos duró alrededor de 8 horas con demasiada exigencia; mientras que en modo reposo puede extenderse en más de dos días.

Cuenta con carga rápida que te brindará cerca de 50 % de batería en tan solo media hora desde cero. Un punto a favor.

conclusiones

Huawei P10 Selfie nos ha sorprendido por su cámara de 20 megapíxeles en la cámara frontal, por algo lo llaman así. No solo por las fotos, sino que te permite tomar una y otra foto muy rápido.

También cuenta con un diseño muy fino, con parte metal. Sin embargo, aún sigue manteniendo esos grandes biseles en algunos lados de su pantalla.

Por:Rommel Yupanqui