Evaluamos el Samsung Galaxy Note 9, el smartphone que ya se comercializa en Perú

La compañía surcoreana Samsung ha evlucionado sus teléfonos en los últimos años, dotándolos no solo de mejor tecnología para facilitar la interacción con el usuario, sino también en cuestión de diseño y que sea atractivo a la vista.

Este es el caso del Samsung Galaxy Note 9, el último terminal de Samsung que ya se ha empezado a comercializar oficialmente en nuestro país y tiene diversas funciones que describiremos a continuación.

Peru.com accedió hace algunas semanas a este terminal para realizar su evaluación correspondiente, luego de un pequeño unboxing y primeras impresiones.

¿Será bueno comprarlo? Aquí te brindamos el review completo del Samsung Galaxy Note 9, la máquina que pretende convertirse en el mejor del año. ¿Lo habrá logrado?

DISEÑO

En cuestión a diseño, el Samsung Galaxy Note 9 se parece mucho al Note 8 lanzado el año pasado. Sin embargo, una diferencia es que este luce mucho más rectangular, con ligeros bordes en las esquinas. Cuenta con una estructura 18.5:9, lo que te permitirá usarlo incluso con una sola mano, y pesa alrededor de 201 gramos que ni se sienten.

El Note 9 cuenta con dimensiones de 161,9 × 76,4 × 8,8 milímetros, y una pantalla de 6.4 pulgadas, siendo el primer terminal de la compañía en convertirse en el más grande de su gama.

En los lados laterales del dispositivo ubicamos los botones para subir y bajar el volumen, el puerto jack 3.5 (el cual no ha sido eliminado), el puerto USB Tipo-C, dos bocinas en estéreo certificadas por AKG y un S-Pen que viene en color amarillo en caso compres el dispositivo en tono azul.

La zona trasera se encuentra cubierta por un protector Gorilla Glass 5, a fin de soportar cualquier caída. El cambio referencial aquí es el lector de huella el cual se encuentra debajo de la doble cámara.

Una de las cosas que nos llama la atención es que Samsung no ha apostado por el notch y parece que no lo piensa hacer a fin de diferenciarse del resto. Al contrario, quiere seguir reduciendo sus bordes para así ser el todo pantalla ideal.

PANTALLA

En torno a la pantalla del Samsung Galaxy Note 9, como ya habíamos dicho, alcanza los 6.4 pulgadas. Esta viene con tecnología super AMOLED con resolución de 2.960 × 1.440 píxeles y relación de aspecto 18.5:9.

La pantalla te brinda negros y blancos son bastante profundos, la cual no sufre ningún problema si la expones bajo el sol. El brillo automático te brinda una performance bastante óptima, acomodándose de acuerdo a las condiciones de luz que tienes a tu alrededor.

El Note 9 tiene 600 nits de brillo máximo, incluso, te ofrece luz extra para que no te pierdas ninguna notificación.

Por otro lado, la pantalla también ofrece la función Always On, la cual se moderniza para que puedas jugar con ella y personalizar no solo tus notificaciones, sino la imagen principal: puedes colocar una calcomanía, la hora, etc.

Si eres un loquito Netflix o de YouTube, la pantalla de ajusta rápidamente a lo que desees y puedes visualizar tu contenido con bastante nitidez y sin deformaciones. Un punto a favor.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Al igual que el S9 y S9+, por primera vez llega al Perú el Samsung Galaxy Note 9 con la versión Snapdragon 845. Este terminal es bastante potente, no solo podrás usarla para realizar anotaciones con su S-Pen, sino también como herramienta de trabajo.

Gracias a su almacenaje de 128 GB puedes archivar todos tus documentos de trabajo y enviarlos, sin ningún tipo de problema, por las diversas aplicaciones que uses.

El procesador viene acompañado con 6 GB y Android Oreo 8.1. Estos trabajan en conjunto para que el terminal no se caliente demasiado, gracias a su proceso de enfriamiento. Lo mejor de todo es que no verás lag de por medio.

Pudimos abrir todas las aplicaciones en su modo de multipantalla y realizar diversas cosas, incluso, cuando realizamos dibujos con el S-Pen. Su respuesta ha sido óptima. Pero cuando abres los juegos, como el Fortnite, puede que suceda lo contrario.

Samsung también integra su función de Mantenimiento, el cual te ayudará no solo a mejorar el RAM del equipo, sino también liberar cierta cantidad de espacio. Cabe resaltar que ahora el terminal soporta hasta 1 TB de memoria externa.

S- PEN

El S-Pen llega en diversos colores. Si compras la versión azul de la Note, el lapiz llegará en color amarillo, mientras que en color púrpura, tendrá en color rosado.

Este delicado dispositivo no solo tiene la capacidad de poder escribir con una sensibilidad sobre la pantalla, sino que ahora puedes realizar diversas tareas, como pasar diapositivas, tomar una foto con solo presionar el botón central del S-Pen.

Un accesorio que ya no solo sirve para tomar nota o hacer GIF dinámicos, sino que la cosa se pone interesante cuando incluso puedes abrir aplicaciones determinadas en la unidad.

CÁMARA

En el apartado fotográfico, el Galaxy Note 9 trae una doble cámara trasera que combina dos sensores de 12 megapíxeles, ambos con estabilización óptica de imagen, una con objetivo estándar y otra con un telefoto con apertura variable f/1.5-2.4.

Para los selfies, tenemos una cámara frontal de 8 megapíxeles, con autofocus y apertura f/1.7. ¿Qué tal funcionan? Pues aquí te tenemos una prueba de fotos con el dispositivo.

Las cámaras de la compañía surcoreana son las más valoradas del mercado y algunos usuarios las han calificado como las que mejor se asemejan a la realidad. En una prueba fotográfica, resaltan los colores, un buen contraste y un buen nivel de brillo.

La variabilidad del registro de imágenes varía dependiendo de la apertura focal en la que se expone el equipo. Por ejemplo, se regulará automáticamente dependiendo de cuánto ingreso lumínico existe en la zona donde tomas la foto.

Una de las novedades que trae el Note 9 es el reconocimiento del tipo de escena. Tiene hasta 20 modos disponibles (comida, retratos, flores, escenas de interior, animales, paisajes, follaje, árboles, cielo, montañas, playas, amaneceres y atardeceres, riberas, escenas callejeras, escenas noctunas, cascadas, nieve, pájaros, retroiluminación o texto).

La detección es correcta; sin embargo, notamos que en las noches la cosa no se dan como parece, pues tiende a demorar ese reconocimiento, debe ser por la cantidad de luz que ingresa a la fuente de la Note.

Así toma las fotos el nuevo Samsung Galaxy Note 9 con sus dos cámaras traseras y una delantera. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Sobre el tema de los selfies, pues la cámaras es bastante notable. Puedes jugar con el efecto Bokeh de forma muy fácil gracias a su función denominada como Efecto Dinámico. Lo malo de ellos, es que puede que la imagen salga un poco pastelizada.

Cabe resaltar también el AR Emoji o en realidad aumentada. Este es muy similar al usado en el S9+, es decir, la cámara escanea el rostro y crea una imagen muy divertida y animada. Puede que no sea perfecta, pero es dinámica.

EXPERIENCIA FORTNITE

Fortnite llega directamente en el Galaxy Note 9. Cuando una persona abre el juego o crea una cuenta en el dispositivo, recibirá como regalo un traje llamado Galaxy, con el que podrás dotar a tu personaje.

El juego nos resultó un poco difícil manipularlo en el pequeño espacio de la pantalla del Galaxy, ya que no se compara con jugar en la computadora o en la laptop. Sin embargo, te acostumbras a manipularlo en los pocos días de uso.

¿Qué opinamos del nuevo Samsung Galaxy Note 9? Evaluamos el nuevo terminal de la compañía surcoreana que se lanza en nuestro país y esto opinamos. (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Los gráficos son bastante interesantes e incluso, no registra ningún tipo de lag al momento de jugar. Pero hay un problema, el terminal tiende a calentarse cuando se ejecuta el Fortnite. ¿Y la batería? Su baja es bastante prudencial.

BATERÍA

Samsung ha puesto en su nuevo teléfono una batería de 4.000 mAh, convirtiéndose en uno de sus teléfonos que más energía tiene hasta el momento. Según la compañía este podría alcanzar hasta un día y medio en uso básico.

Sin embargo, si juegas Fortnite todo el día, esa maravilla se pierde y puede que la calentura haga que la batería dure menos de 5 horas. Si se usa en exceso, sin jugar, y usando otras aplicaciones como Facebook, Instagram, WhatsApp, la batería puede durar hasta una jornada completa.

CONCLUSIONES