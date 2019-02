Redmi Go: 5 cosas que no podrás hacer con este smartphone de 80 euros

Uno de los smartphones de gama de entrada que ha llamado más la atención esta semana es el Redmi GO, un dispositivo pequeño creado por Xiaomi y que pretende captar mucho más usuarios para que así modernicen sus terminales que ya no son tan veloces.

Como su mismo nombre lo dice, el Redmi GO viene con Android GO incluído en Android Pie. Pero allí no queda todo. Sino que también cuenta con 1 GB de RAM, 16 GB de memoria interna, una cámara frontal de 5 megapíxeles y 8 megapíxeles en la zona trasera.

Sin duda hay ventajas y desventajas cuando una persona quiere comprar un celular, sobre todo si este está valorado alrededor de los menos de los 400 soles.

Así que si te piensas traer del extranjero un Redmi GO, o lo piensas comprar desde la comodidad de tu hogar, te decimos lo siguiente. Estas son las cosas que no puedes hacer con este terminal.

El primero de ellos es que no sacarás fotos como los grandes teléfonos de Xiaomi. Al contrario. Pese a que traiga una gran cantidad de megapíxeles, no significa que tu celular sea una profesional. Cumplirá solo con su objetivo.

Tampoco podrás descargar juegos pesados, pues su memoria no lo soportaría. Eso quiere decir que es mejor que te olvides de tener PUBG, Fortnite o el Asphalt.

Finalmente, tampoco podrás instalar aplicaciones pesadas como Facebook, Twitter, Messenger, entre otros. Por ello es mejor que tengas las apps en su versión Lite para que no te preocupes. Eso sí, antes de hacerlo, colócale una memoria externa para que puedas mover toda tu información allí.