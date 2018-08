¿Qué significa que tu smartphone tenga Android Go o Android One?

En Perú, la mayoría de los smartphones vendidos cuentan con un sistema operativo Android. Estos pueden ser Android Oreo, Nougat, Marshmallow, etc; sin embargo, existen dos OS distintos que han salido este año y muchos no saben en qué se diferencian: Android One y Android Go.

Resulta que algunos dispositivos ya cuentan con estas versiones que no solo se diferencian porque están instalados en terminales de gama media o gama de entrada, sino que se caracterizan por algo especial.

Estos traen el Android totalmente puro, es decir, el celular con esta denominación tendrá el sistema operativo de Google sin ninguna capa de personalización que muchas empresas tienden a colocar. ¿En qué se diferencian?

Android Go: A diferencia del Android normal, Android Go se aplica específicamente a los terminales de gama de entrada. Utiliza pocos recursos, alrededor de 4 GB en el almacenamiento total, y tiene como capacidad principal hacer que tu dispositivo no sufra de lag al momento que ejecute programas.

Android One: Este sistema operativo ya se está convirtiendo en clásico en los smartphone. Se caracteriza no solo por ocupar poco espacio, sino también por tener las actualizaciones de Google mucho más rápido que el resto, y no solo eso, es el primero en probar las funciones sin tener que pasar por la autorización del distribuidor o compañía de telefonía.

La mayoría de los terminales que traen Android One y Android Go ya se han empezado a comercializar por retails en nuestro país, incluso se espera que estos dispositivos que tengan ambos sistemas operativos sean los primeros en contar con Android Pie.