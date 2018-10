¿Por qué los peruanos se autodiagnostican con Google? Esta es la respuesta

Según las cifras de Osiptel, al cierre del 2017 el Perú contaba con 21,2 millones de líneas de internet móvil, una penetración a nivel nacional del 69,2%. El creciente acceso al internet desde múltiples plataformas, ha creado usuario hiperconectados que recurren a los canales online para consultar múltiples temas; incluso, aspectos tan delicados como la salud.

Actualmente, cuando aparecen síntomas de una enfermedad, las personas recurren a la búsqueda en internet para encontrar posibles respuestas. A nivel mundial cerca del 1% de las búsquedas en Google (millones anualmente) son sobre temas de salud.

Según Google Trends, entre septiembre y octubre de este año, diariamente en el Perú, entre 50 y 100 personas colocaron en el buscador de Google palabras clave como “síntoma” o “tengo dolor de”. Es así que “Doctor Google” se convierte en el médico de cabecera 24/7 y suma puntos por rapidez, aunque nada asegura que se trate de un dato fiable.

Para José Fernández, gerente Clínico de Rayen Salud, en ocasiones las consultas en Google se refieren a enfermedades que los “pacientes” no se atreven a consultar, por falta de confianza o vergüenza, como por ejemplo hemorroides, hongos vaginales, lupus, soriasis. Fernández señala que también, los pacientes investigan en Google porque notan discrepancias entre los médicos a los que acuden. “En ocasiones el médico tiene puntos de vista distintos sobre un mismo caso. Esto genera desconfianza en el paciente. No obstante, una búsqueda internet no siempre es la solución”, señaló.

Según GFK, 4 de cada 10 peruanos se consideran “poco o nada saludables” y suelen recurrir a la automedicación. El problema de fondo es la tendencia a asociar malestares con todo tipo de enfermedades graves y, en ocasiones, no se acude al médico y se incurre en el autodiagnóstico. El Dr. Fernández precisa que las enfermedades más buscadas en el Perú son “cáncer” y “VIH”, aunque los “pacientes” no presenten ninguno de sus síntomas. La explicación: el miedo inconsciente a padecerlas, en algunos casos los pacientes se vuelven hipocondriacos por internet o “cibercondríacos”.

Frente a este panorama, ¿cómo compiten los médicos con el “Dr. Google”? Según el profesional, existen tres grandes enfoques para hacer frente a este fenómeno:

El internet como amigo: Para el experto, con más de 22 millones de paciente en la red, es importante que los médicos y profesionales de la salud empiecen a ver el internet como un amigo y aprovechen las ventajas de conexión que ofrece.

Usuarios informados-