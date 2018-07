¿Por qué no debes publicar en Facebook si eres miembro de mesa?

Rommel Yupanqui 27.07.2018 / 10:25 AM

Facebook es una de las plataformas en la que la gente publica todo lo que desea, desde la foto de su perrito, hasta noticias de importancia. Sin embargo, tras hacerse público el listado sobre si eres miembro de mesa o no, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para las próximas elecciones municipales y regionales 2018, muchos decidieron compartir sus capturas.

¿Está bien que lo hagas? Si eres miembro de mesa, es mejor que te guardes la reserva o lo comentes con tus compañeros por inbox, pues realizar una captura de pantalla de la misma web, puede generarte problemas futuros. ¿Por qué?

Pues no solo compartes tu número de DNI, sino tu nombre completo, tu lugar de votación, la mesa donde votará y hasta las personas que te acompañarán ese día de elecciones municipales.

¿Cómo fui elegido miembro de mesa? La ONPE realizó un sorteo en cada una de las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en forma simultanea y distribuidas en todo el país, entre los 25 ciudadanos seleccionados días atrás por cada una de las mesas de votación que se instalarán a nivel nacional.

Casa mesa de sufragio tendrá un presidente, un secretario y un tercer miembro, así como tres miembros suplentes. Los miembros de mesa son ciudadanos que constituyen las autoridades de una mesa de sufragio. Mientras que el presidente asume la representación de la mesa y la conducción de la misma; el secretario y el tercer miembro tienen la obligación de apoyar con las tareas de instalación, sufragio y escrutinio.

Es importante recordar que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, o la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

Si un ciudadano resulta sorteado como miembro de mesa y no cumple esta función, deberá pagar una multa de S/207.50. En tanto, si no cumple la función de miembro de mesa y tampoco vota, será acreedor a dos multas, una por no ejercer el cargo y otra por no acudir a emitir su voto.

Las elecciones municipales y regionales 2018 se realizarán el próximo 7 de octubre en todo el país.