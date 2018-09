¿Por qué Apple decidió no vender más su iPhone X?

Apple lanzó esta semana sus nuevos iPhone denominados Xs, Xs Max y XR. Estos dispositivos se diferencian del iPhone X por contar con un sonido estéreo, mejora en el chip A12 Bionic, entre una mejora de su Face ID, etc.

Sin embargo, hay algo que muchos no se han dado cuenta o no han querido saber más de él. Y es que el iPhone X ya no se venderá en ningún lugar. ¿Por qué? La razón es porque Apple ha fabricado un teléfono que tiene el mismo precio que el del 2017 y con muchas mejoras.

La discontinuidad se evidenció cuando Apple publicó su listado de precios desde el iPhone 7 hasta el iPhone XR. En ese apartado no se apreciaba ningún iPhone X. ¿Será porque se rompía tan rápido?

Sus nombres siguen apareciendo en las comparativas y en la web, pero al final de estas en vez de aparecer un botón para adquirir el teléfono, salta un mensaje que avisa de su despedida: “Solo disponible en distribuidores autorizados”.

No sabemos cuántos de estos dispositivos quedan en el mercado, pero si tienes uno de estos modelos debes saber que ya casi tienes un objeto de coleccionista.

Pero hay otra cosa más. Hasta ahora todos los iPhone venían con un adaptador ‘jack-lighting’ en el interior de la caja para que pudieras seguir conectando tus audífonos clásicos al móvil sin problema, pero esto se ha acabado.

Si quieres conseguir uno, puedes hacerlo a través de la tienda oficial de Apple y el costo de cada uno es de 10 dólares, es decir, alrededor de los 35 soles, en el caso los compres en Perú.

¿Tienes un iPhone X? Pues te decimos que es mejor cambiarlo por un iPhone XR, el cual trae casi las mismas características. Aunque si deseas, puedes también contar con el iPhone Xs o Xs Max.

¿Cuánto costará en Perú? Los nuevos teléfonos de Apple tendrán un precio que va desde los US$749 en el caso del iPhone XR; mientras que el iPhone XS y el iPhone XS Max tendrán un precio inicial de US$999 y US$1.099, respectivamente.

Si calculamos el precio del dolar actualmente, valorizado en 3.32 soles, podríamos sacar un aproximado en el precio.

El iPhone XR podrá costar 2.476 soles, siempre y cuando se compre de forma liberada y en el extranjero. Mientra que el iPhone Xs podría llegar con un precio de 3.316 soles y el Xs Max, alrededor de 3.648 soles. Esos precios son un estimado siempre y cuando se compre en la misma tienda de Apple en el extranjero. El precio podría elevarse en el mercado nacional.