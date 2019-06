Pokémon Sleep: así es el misterioso juego que convierte el sueño en diversión

Todos a dormir. Nintendo está desarrollando un nuevo juego nada parecido a Pokémon GO, pero que te hará dormir mucho mejor y estar preparado para el día siguiente. Se trata de Pokémon Sleep.

Como su mismo nombre lo dice, tienes que echarte a dormir. ¿Pero en qué consiste el juego? Pues el objetivo es que puedas registrar todos tus procesos de sueño diariamente y descanses lo suficiente.

“Pronto, los entrenadores podrán despertarse cada mañana con Pokémon Sleep, una aplicación para móviles”, dijo la compañía durante una conferencia de prensa realizada en Tokio el 28 de mayo.

¿Para qué servirá Pokémon Sleep? El nuevo juego de Pokémon llegará el 2020 y esta será la forma para poder jugar. (Foto: Captura)

“Pokémon Sleep tiene como objetivo convertir el sueño en entretenimiento al marcar el tiempo que un jugador pasa durmiendo y el momento en que se despiertan, afectando así al juego”, agregaron.

Para ello Nintendo está desarollando una nueva pulsera muy distinta a la que lanzaron en conjunto con Niantic.

Se trata de Pokémon Go Plus Plus y tiende a “Monitorear el sueño” y contar con un acelerómetro en su interior que se comunicará con el teléfono móvil donde esté instalado Pokémon Sleep.

Aún no hay fecha oficial de lanzamiento, pero según la compañía la entrega se espera que esta ocurra a mediados del 2020. ¿Te comprarías la pulsera?