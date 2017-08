Pokémon GO: Suicune, Entei y Raikou llegan al juego. Entérate cómo capturarlos ahora

¡YA ESTÁN EN EL JUEGO! Desde el 31 de agosto los Pokémon Legendarios Suicune, Entei y Raikou empezarán a aparecer en todas las incursiones del mundo entero de Pokémon GO9 . ¿Cómo puedo capturarlos? Pues aquí te lo decimos.

Resulta que Niantic habilitará un determinado Pokémon en 3 regiones del mundo. De tal forma que del 31 de agosto al 30 de setiembre, Raikou puede ser combatido en las Américas; Entei se puede combatir en toda Europa y África; mientras que Suicune, se puede combatir en toda la región de Asia-Pacífico.

Tras esa fecha, desde el 30 de setiembre al 31 de octubre, los perros legendarios volarán a otras regiones, a fin de que tengas oportunidad de atraparlos. Finalmente desde el 31 de octubre al 30 de noviembre, realizarán otra migración.

Otro detalle que indica Niantic en su informe es que durante ese tipo de evento exclusivo, también comenzará una fase de Prueba de Campo de Incursiones EX (antes Incursión Exclusiva) en Gimnasios selectos antes de que la característica esté disponible a nivel mundial.

“Hemos recopilado información valiosa sobre la nueva función de Incursiones EX y buscaremos probar y perfeccionar la experiencia a través de la retroalimentación de la comunidad dedicada de Entrenadores globales. Durante la Prueba de Campo, haremos ajustes periódicos a los requisitos de elegibilidad de Incursión EX, frecuencia, horarios, ubicaciones y duraciones con el objetivo de que la características de Incursiones EX sean atractiva, gratificante y, lo más importante, divertidas para los Entrenadores que participan regularmente en las Incursiones”, informa.

De momento esto indica que Mewtwo también se habilitará pronto, incluso, antes del 6 de setiembre. ¿Te quedaste sin atrapar a Articuno, Zapdos, Moltres y Lugia? Pues solo los usuarios tendrán hasta el 31 de agosto para obtenerlos, de lo contrario, ya no habrá más oportunidades.

Mira el tráiler oficial de Pokémon GO

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.