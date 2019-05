Pokémon GO: Snorlax durmiendo se expande en todo el mundo y así puedes capturarlo

Niantic ha brindado una sorpresa a todos los seguidores de Pokémon GO. Como caídos del cielo, en el juego están apareciendo Snorlax durmiendo por toda la ciudad. Incluso, cuando quieres capturarlos, será tan difícil y muy similar a los videojuegos de gameboy.

No hay que caminar tanto para encontrarte con miles de Snorlax y así juntar no solo caramelos, sino también registrarlos en tu Pokédex de esta nueva forma de criatura en Pokémon GO.

Recuerda que este Pokémon durmiente estará disponible entre el 29 de mayo hasta el 3 de junio.

¿Sabes cómo atrapar a Snorlax durmiendo? Este es el truco que debes de seguir y por qué no usarlo en combates. (Foto: Captura)

Snorlax dormido es un icono dentro de todos los juegos de Pokémon: todo jugador ha perdido la cabeza buscando la Poké Flauta para apartar del camino al Pokémon.

Lo único malo es que cada vez que lo uses en batalla solo tendrá como poder el ronquido y nada sucederá. Por lo que es solo de colección.

Por otro lado, Cresselia aparecerá en el juego de Pokémon GO desde el 27 mayo hasta el 18 de junio. Incluso tienes la oportunidad de poder atrapar la versión shiny de este Pokémon de la región Sinnoh.

Para poder derrotar a este legendario, tu equipo debe estar integrado por pokémon de tipo fantasma, siniestro y bicho, siendo el primero la mejor opción para causarle la mayor cantidad de daño a Cresselia.

Entre ellos Giratina, Mewtwo, Tyranitar, Weavile, Houndoom Y Scizor.