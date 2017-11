Pokémon GO: se habilita Ho-Oh oficialmente y así puedes capturarlo

¿Ya lo tienes? Desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre, usuarios del juego de Niantic, Pokémon GO, podrán capturar a través de las incursiones al Pokémon Legendario Ho-Oh, la criatura arco íris que es una de las sorpresa esta temporada pre navideña.

Según la compañía asegura que los usuarios no solo capturaron más de 3 mil millones de criaturas alrededor del mundo, sino que sobrepasaron la meta y por ello liberó al ave más poderosa del juego.

Si hace unos meses ya te contamos que los perros legendarios ya estaban disponibles para su captura, hoy la noticia es que Ho-Oh, el ave legendaria de Jotho, ya está disponible para que todo el mundo le capture, eso sí, no será especialmente fácil.

Para poder derrotarlo, es mejor que tengas uno de estos Pokémon en tu equipo al momento de enfrentarlos: Omastar, Gollem, Raikou, Tyranitar, Zapdos, Dragonite, Lugia y Vaporeom.

Thanks to all your hard work last week, Ho-Oh will appear in Raid Battles until 12/12! #PokemonGOtravel#GlobalCatchChallengehttps://t.co/YfyBGwfTuxpic.twitter.com/mdGoFByyQl