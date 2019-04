Pokémon GO: se anuncia el Festival de Primavera y estas son todas las misiones

Mientras aún se desarrolla el nuevo evento de bichos, Pokémon GO ya alista lo que será la actividad por Primavera y que, a pesar de tener presencia en el hermiferio sur de la tierra, se extenderá a todo el mundo para que puedas atrapar a tus criatura favoritas.

Según ha informado la compañía creadora del videojuego de realidad aumentada, el evento de Primavera de Pokémon GO tendrá como fecha clave el próximo 16 de abril.

Este se extenderá hasta el martes 23 de abril, que como anticipábamos tiene multitud de novedades, donde destaca la posibilidad de obtener a Buneary en forma variocolor.

Ya llega el nuevo evento de Pokémon GO que traerá a Buneary shiny. Entérate desde cuándo se desarrollará. (Foto: Captura)

Durante los días de celebración del evento será posible hacernos con Pokémon como Pichu, Smoochum y Magby en los Huevos de 2 km. Asimismo, las eclosiones tendrán el doble de efectividad en las incubadora. Eso quiere decir que cuando nazca una criatura, también recibirá el doble de caramelos.

Para finalizar, nuevas investigaciones de campo también serán anunciadas. Una de ellas estará centrada en los huevos únicamente disponibles durante el evento.

Sin más, es el momento de preparar las incubadoras y, si todavía no lo has hecho, activa el modo Sincroaventura para que Pokémon GO registre todos tus pasos al caminar aunque no estés haciendo uso de la aplicación.

El evento coincide con la vuelta de Latios a las incursiones de nivel 5. El Pokémon eón estará disponible desde el 15 al 22 de Abril en Pokémon GO.