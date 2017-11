Pokémon GO: realizarán primera "Liga Pokémon" y así puedes participar

Miles de jugadores de Pokémon GO están sumamente entusiasmados porque muy pronto se realizará la primera Liga Pokémon sin embargo, esta competición no será oficial, es decir, no es organizada por Niantic.

Como se sabe, una de las características de los juegos clásicos de Pokémon es que los jugadores pueden luchar entre si. Para mala suerte de los jugadores de Pokémon GO, esta característica todavía no ha sido habilitada por Niantic.

Pese a esta limitación, un grupo de jugadores de Pokémon GO en la ciudad de Valencia (España) se encuentran organizando la primera “Liga Pokémon” que consistirá en lo siguiente:

“Los jugadores de Pokémon GO podrán competir en batallas de equipo en un gimnasio desocupado exclusivamente para la ocasión. Además, tendrán la oportunidad de realizar incursiones juntos”, señala su página oficial.

“​La puntuación se dará con respecto a las victorias o derrotas que consigan durante las peleas. Los tres primeros de la tabla serán los ganadores del título de oro, plata y bronce”, agrega el comunicado.

Si deseas mantenerte al tanto de la primera “Liga Pokémon” de Pokémon GO, te invitamos a seguir su cuenta de Twitter o su página web oficial.

