Pokémon GO: por qué es necesario atrapar 108 Pokémon para tener a Spiritomb

Arrancó el evento de Halloween en Pokémon GO con varias sorpresas. Los jugadores podrán tener un nuevo Pokémon legendario Giratina, uno de los primeros de la generación cuarta o de Sinnoh en hacer su aparición en el juego, mientras que otro tipo de criatura aparece cuando completas las misiones.

Resulta que en las investigaciones que debes realizar diariamente, existen tareas las cuáles deberás de completar para poder tener a Spiritomb, un Pokémon de tipo fantasma que solo se logra cazar si completas 3 misiones.

Cabe resaltar que para obtener dicho Pokémon es necesario capturar hasta 108 criaturas con bayas y otras 108 especies en la segunda fase. ¿Por qué siempre es 108 y no puede ser otro número?

Según la leyenda, Spiritomb está formado por 108 espíritus según los datos de la Pokédex y, además, es el Pokémon número 108 de la región de Sinnoh.

Dicho esto, no te desesperes por el gran número de bayas que hay que usar. Aunque los Pokémon se escapen y no logres capturarlos, contarán para el desafío si has utilizado bayas con ellos, así que no hace falta capturar a 108 Pokémon con bayas, sino usar 108 elementos en total independientemente del número de Pokémon que logres atrapar.

¿Cuáles son las misiones que debemos superar? A continuación te dejamos el tipo de investigaciones que debes realizar.

PRIMERAINVESTIGACIÓN

Captura 10 Pokémon de tipo Fantasma: Encuentro con Duskull

Acierta 8 grandes lanzamientos: 1.080 PX

Usa 108 bayas para ayudarte a capturar Pokémon: Encuentro con Lickitung

SEGUNDAINVESTIGACIÓN

Captura a 10 Pokémon de tipo Siniestro: Encuentro con ??

Gira 8 fotodiscos en los que no hayas estado: 1.080 PX

Captura 108 Pokémon: Encuentro con Spiritomb

TERCERAINVESTIGACIÓN

Reclama tu recompensa: 1080 PX

Reclama tu recompensa: 1080 PX

Reclama tu recompensa: 1.080 PX

