Pokemon GO lanza nuevas misiones para capturar a Meltan y estas son las tareas

Con la finalidad de celebrar el lanzamiento de Let’s Go Pikachu y Pokémon Let’s Go, Eevee, Pokémon GO ha habilitado una nueva cantidad de misiones para poder atrapar a uno de sus más recientes descubrimientos, el Pokémon Meltan.

Antes esta nueva criatura solo se podía visualizar siempre y cuando tengas ambos juegos sincronizados, de lo contrario no tenías oportunidad. Sin embargo, eso se acabó y ahora todos podrán tener, por lo menos, un Meltan.

Las tareas de de investigación empezarán desde el 16 de noviembre, fecha en la que el profesor Willow nuevamente aparecerá en el juego para decirte qué es lo que debes hacer para tener un Meltan.

Al parecer no será muy fácil que digamos, pues las tareas son un poco más fuertes que las clásicas, como fue en el caso de Mew, Celebi, y otros en Pokémon GO.

¿Cuáles son las misiones? En total son 9 y se llama Let’s GO Meltan. Cuando las hagas todas, lograrás capturar a Meltan. Ponle atención a los siguientes pasos.

Let’s GO Meltan Paso 1 de 9

Gira 5 Pokéstops de gimnasios (recompensa de 500 XP)

Atrapa 10 Pokémon (recompensa de 500 XP)

Transfiere 5 Pokémon (recompensa de 500 XP)

Recompensas por completar el Paso 1: x1000 Stardust, x10 Poké Balls, 1 Incubadora

Let’s GO Meltan Paso 2 de 9

Gana 2 caramelos caminando con tu amigo (recompensa 1000 XP)

Haz 10 grandes lanzamientos (recompensa 1000 XP)

Eclosiona 3 huevos (recompensa 1000 XP)

Recompensas por completar el Paso 2: x2000 Stardust, x2 Huevos de la suerte, x1 Fast TM

Let’s GO Meltan Paso 3 de 9

Obtén un ídem (recompensa de 1500 XP)

Gana 2 batallas en gimnasios (recompensa 1500 XP)

Batalla en dos Raids (recompensa 1500 XP)

Recompensas por completar el Paso 3: x10 Great Balls, x3 Inciensos, x3 Max Revive

Let’s GO Meltan Paso 4 de 9

Atrapa 5 Pokémon de tipo Acero (recompensa 2000 XP)

Atrapa 5 Pokémon de tipo eléctrico (recompensa 2000 XP)

Gana 5 caramelos caminando con tu amigo (recompensa 2000 XP)

Recompensas por completar el Paso 4: x4000 Stardust, x5 Pinap Berry, x5 Caramelos raros

Let’s GO Meltan Paso 5 de 9

Evoluciona a Grimer (2500 XP de recompensa)

Atrapa 5 Slugma o Gulpin (2500 XP de recompensa)

Haz 20 grandes lanzamientos (2500 XP de recompensa)

Recompensas por completar el Paso 5: x5000 Stardust, x20 Great Balls, x5 Lure Module

Let’s GO Meltan Paso 6 de 9

Evoluciona un Magnemite (3000 XP recompensa)

Atrapa a 5 Exeggcute (3000 XP recompensa)

Batalla en 10 incursiones (recompensa 3000 XP)

Recompensas por completar el Paso 6: X1 Silver Pinap Berry, x1 Metal Coat , x10 Ultra Ball

Let’s GO Meltan Paso 7 de 9

Evolucionar 1 Drowzee (3500 XP de recompensa)

Atrapa a 1 Cubone (3500 XP de recompensa)

Evolucionar 1 Scyther (3500 XP de recompensa)

Recompensas por completar el Paso 7: x10 Ultra Balls, x1 Charged TM, x3 Premium Raid Passes

Let’s GO Meltan Paso 8 de 9

Atrapa 2 Omanyte de Kabuto (4000 XP de recompensa)

Captura a 2 Lileep o Anorith (recompensa de 4000 XP)

Coger un Aerodactyl (4000 XP recompensa)

Recompensas por completar el paso 8: Stardust x8000, encuentro Meltan, pieza estrella x1

Let’s GO Meltan Paso 9 de 9

4500 XP recompensa

4500 XP recompensa

4500 XP recompensa

Recompensas por completar el Paso 9: x9000 Stardust, x1 Super Incubator, x5 Caramelos Meltan

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.