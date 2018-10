Pokémon GO inicia nuevo evento de Pokémon Psíquicos y todos estos podrás capturar

Algunos aún no han completado la Pokédex de Pokémon GO y es que les falta ese que casi nunca sale de forma remota y natural. Pero eso se acabó. La compañía ha lanzado un nuevo evento que alegrará a muchos que todavía no han obtenido una medalla por atrapar a gran cantidad de Pokémon Psíquicos.

El evento, que va desde el 5 de octubre y estará disponible hasta el 14 de octubre, te dará más oportunidades de poder obtener a Slopoke, Slowbro, incluso Mewtwo seguirá apareciendo en las Incursiones hasta el próximo 23 de octubre.

Además, el juego añadirá en los próximos días nuevas tareas de investigación que se centrarán en los Pokémon tipo psíquico. Se trata de una buena oportunidad para que los entrenadores capturen aquellas criaturas de este tipo que les falten.

Cabe resaltar que hace poco la compañía Niantic anunció a través de su web que ya ha liberado a Deoxys, un Pokémon Legendario de tipo psíquico y que solo lo podrás tener siempre y cuando hayas hecho varias incursiones legendarias en los diversos gimnasios de tu ciudad.

Recordamos que el Día de la Comunidad de octubre, que se celebrará el día 21, tendrá a Beldum como protagonista, permitirá a los usuarios atrapar al conocido Pokémon de tipo Acero y Psíquico, que contará con un movimiento exclusivo del que todavía no se conocen detalles. Este tipo de eventos también ofrecen la posibilidad de conseguir algunos bonus.

¿Cuántos Pokémon de tipo psíquico ya tienes? Pues aprovecha que queda muy poco para que se acabe.