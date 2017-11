Pokémon GO: Farfetch’d es liberado en todo el mundo y así puedes conseguirlo

Tal como lo lees. Farfetch’d se habilitará en los próximos días en Pokémon GO para todo el mundo y ya no hay ninguna excusa para poderlo capturar. Resulta que Niantic lanzó retos globales con el cual te permitirá no solo liberar diversos objetos, sino también Pokémones.

De momento, para liberar a Farfetch’d a nivel global deberán, todos los entrenadores del mundo, capturar más de 5 mil millones de criaturas que circulan en todas las calles.

De momento solo se ha alcanzado la suma de 500 millones en un solo día. Este evento durará alrededor de 7 días, por lo que en dichas fechas podrás capturar a todos los que estén disponibles.

¡Qué rapidez, Entrenadores! Ya habéis capturado más de 500 millones de Pokémon y desbloqueado nuevas recompensas en el desafío de captura global. #PokemonGOtravelpic.twitter.com/cELPDLkmM2 — Pokémon GO España (@PokemonGOespana) 21 de noviembre de 2017

Una vez cumplido el reto, a través de su Twitter oficial, Pokémon habilitará a Farfetch’d en Perú y el mundo, mientras que Kangaskhan en Japón. ¿Te animas a participar?

Finalmente, Niantic reveló que de llegar a cumplir la meta, los jugadores de Pokémon GO recibirán el doble de experiencia y polvos estelares. Asimismo, los cebos que se colocan en las poképaradas durarán seis horas.

En caso no se llegue a la meta, Niantic ha brindado otros premios consuelo; sin embargo, lo más importantes es que los jugadores de Perú y Latinoamérica podrían atrapar a Farfetch’d de forma legal.

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.

El día que Ash ganó la Liga Naranja

La mayoría cree que Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, pierde todas las ligas en las que participa. Sin embargo, es bueno resaltar que tuvo una increíble victoria en la liga naranja.

En aquella ocasión, su equipo Pokémon, encabezado por Pikachu y Charizard, logró derrotar al poderoso Dragonite de Drake, el campeón de la Liga Naranja. Si quieres revivir ese encuentro, mira este video.