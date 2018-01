Pokémon GO: este es el truco para obtener tu pase EX y capturar a Mewtwo

¿Alguna vez has visto que el resto de personas que juegan Pokémon GO ya tienen su pase EX? Si quisiste entrar a un gimnasio y te apareció que este está cerrado por una incursión exclusiva, no te pongas triste, porque hay un método para poder capturar rápido a Mewtwo.

Para obtener tu pase, no es necesario realizar varias incursiones al día, basta con que hagas una diaria y en determinados lugares donde hayan parques. Asimismo, en segundo término, y el más importante, es que el gimnasio donde participas en una incursión debe estar en nivel plata o en oro.

Si logras alcanzar el nivel plata u oro en un gimnasio, eso quiere decir que tienes muchas mayores posibilidades de recibir el pase EX para poder ver y capturar a Mewtwo.

Asimismo, recuerda hacerlo en puntos estratégicos, donde más hay incursiones y que se encuentre en una zona de parque. Si lo haces en medio de la carretera, es poco probable que te salga.

Recuerda que la última oleada de repartición de pases EX fue la semana pasada, por lo que cada 10 días antes de que finalice el mes, Niantic tiende a regalar ese ticket a sus jugadores.

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.