Pokémon GO: este es el nuevo Pokémon que aparecerá en el evento de Halloween

Se filtró. EL próximo 31 de octubre se celebra en algunos lugares del mundo Halloween y Niantic quiere trasladarlo a nivel mundial. Es por eso que desarrollará un nuevo evento en el cual podrás capturar a un nuevo Pokémon en Pokémon GO.

Según las diversas versiones la actividad se desarrollará durante una semana y se denominará ““Evento de Halloween””:https://peru.com/epic/epic-mobile/estos-son-nuevos-pokemon-regionales-pokemon-go-noticia-582823. Durante el proceso podrás obtener la mochila, polo y gorro de Gengar. Asimismo el gorro de Drifloon, el polo de Drifblim, el gorro de Mismagius y el de Spiritbomb.

Específicamente es de este último el que debemos de considerar y tomar en cuenta. Pues Spiritbomb, el Pokémon número 108 de la región Sinnoh, llega al juego por primera vez.

Sin embargo, no será fácil atraparlo, pues no se liberará de forma libre y para todos. Sino siempre y cuando cumplas con algunas misiones especiales. Es de tal forma que tendrás la oportunidad de capturarlo.

“Has llegado justo a tiempo. Estuve caminando de noche como usualmente lo hago, cuando me tropecé con esta extraña roca. Algo me dijo que debía llevarla a mi laboratorio para una investigación extra, pero desde entonces, han sucedido extrañas cosas”, será el mensaje del profesor Willow que aparecerá en Pokémon GO.

Por otro lado, también se saben de las posibles investigaciones que deberás hacer para tener a Spiritbomb como por ejemplo:

Captura (?) Poochyena or Houndour

Captura (?) Pokémon tipo siniestro

Captura (?) Pokémon tipo fantasma

Evoluciona (?) Duskull o Shuppet

Transfiere (?) Pokémon

