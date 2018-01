Pokémon GO: estas son las novedades que recibirá el 2018

Pokémon GO ha lanzado muchas novedades en lo que fue el 2017. No solo habilitó los Pokémon Legendarios, sino que trajo consigo a Mewtwo, los Shiny, los eventos, la segunda y tercera generación, mejora de la realidad aumentada, etc.

Ahora el juego de Niantic no solo traerá más sorpresas para todos los jugadores fieles a Pokémon, sino que lanzará un nuevo juego basado en las aventuras del joven mago Harry Potter.

Mientras esperamos la llegada de dicha aplicación que, aseguramos, se convertirá en el suceso del año, estas son algunas novedades que llegará en Pokémon GO en estos nuevos 365 días.

La llegada de las batallas entre jugadores: Fundamental para la interacción entre los entrenadores y uno de los pilares básicos que Pokémon GO debió tener desde el inicio para afiliar mucho mejor a los usuarios.

Nuevo Mapa: Niantic anunció la llegada del nuevo mapa, dejando atrás a Google Maps y apostando por Open Street Maps que le dará un toque más realista al juego.

Nuevos eventos y jefes Raids en las incursiones: Otro de los grandes aciertos de Pokémon GO que debería seguir potenciando en 2018 para seguir reteniendo y atrayendo a nuevos jugadores.