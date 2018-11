Pokémon GO: cómo transferir los Pokémon a Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee

Una gran noticia ha llegado a los que poseen un Nintendo Switch, y es que el nuevo juego de Pokémon: Pokémon Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee te permite sincronizar tu cuenta con la de Pokémon GO y así transferir a todos los Pokémon que te faltan o necesitas obtener.

¿Cómo se hace? Es bastante fácil. Cuando hagas estos intercambios no solo recibirás a cambio puntos de experiencia, sino también una caja misteriosa para el juego móvil.

Cabe resaltar que el intercambio no es recíproco ni se puede deshacer. Todos los Pokémon que transfieras de Pokémon GO a Let’s Go se quedarán allí sin posibilidad de volver, asimismo las estadísticas y atributos pueden cambiar.

Por otro lado, tampoco podrás enviar Pokémon de eventos, como el Pikachu con el sombrero que se lanzó en verano. Tampoco puedes enviar Pokémon legendarios.

Para pasar las criaturas del juego móvil a la consola de Nintendo, lo primero que tienes que hacer es sincronizar el juego con la Switch. Para ello, simplemente has de seguir los siguientes pasos:

Activa el Bluetooth, abre Pokémom GO y Pokémon Let’s GO.

En Pokémon GO, pulsa sobre la Pokéball y accede a los ajustes.

Selecciona “Nintendo Switch”.

Pulsa “Conectarse a Nintendo Switch” para que Pokémon GO entre en modo emparejamiento.

En Pokémon Lets’ Go, pausa el juego.

Selecciona “Configuración”. Ahora elige Pokémon GO.

Verifica que la información del entrenador es correcta y selecciona “Sí”.

Ya tienes la Nintendo Switch conectada con Pokémon GO. Ahora hay que pasar los Pokémon, algo que es igual de fácil que el emparejamiento. Las instrucciones son las siguientes. Recuerda que es un camino solo de ida, por lo que no mandes los Pokémon que uses en incursiones y gimnasios. No podrás recuperarlos.

Abre Pokémon Let’s Go.

Ve a Ciudad Fucsia, habla con el dependiente del GO Park y selecciona “Traer Pokémon”.

En Pokémon GO, accede a los ajustes y selecciona “Nintendo Switch”.

Selecciona todos los Pokémon que quieras transferir (recuerda, solo los de Kanto/1ª Generación). Pulsa “Enviar”.

Con ello podrás enviar de forma fácil y rápida una criatura a los nuevos juegos de Niantic. ¿Será el suertudo en tener antes que nadie a Meltan?

