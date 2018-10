Pokémon GO: ¿cómo puedes obtener a Meltan y registrarlo en la Pokédex?

Meltan se ha convertido en el nuevo Pokémon que está triunfando no solo en diversos videos de YouTube, sino también en las redes sociales. Tras haberse lanzado durante el último evento de Pokémon GO, donde Chikorita fue el personaje central, la ahora famosa criatura ya ha sido oficializada por Niantic.

¿Cómo obtenerla? Pokémon GO ha anunciado la llegada de la cuarta generación de la región Sinnoh, la misma que pronto será liberada y que generará una nue aola de ingresos en el juego.

De momento Meltan forma parte de esos Pokémon extraños que todavía no se han desxubierto del todo y su primera aparición será en Let’s Go! Pikachu o Pokémon: Let’s Go! Evee, los juegos que saldrán el próximo mes de noviembre para Nintendo Switch.

Una vez que sincronices tu cuenta con estos videojuegos, podrás tener la oportunidad de atrapar a Meltan. Pero eso sí, primero recibirás una caja secreta, donde deberás realizar diversas tareas para poder abrirla.

Tras realizarlas, la caja se abrirá y Meltan será registrado en la Pokédex. Esa es la única forma de obtenerlo. De lo contrario, si hallas a este tipo de Pokémon en estado salvaje, se convertirá en Ditto.

Hace algunos días, en un video se muestra al Profesor Willow junto al Profesor Oak, ambos investigando sobre Meltan. En él, desvelan que el Pokémon únicamente puede ser transferido desde el mundo Willow hacia la región Kanto a través de una caja misteriosa, elemento que será de suma importancia a la hora de capturar a Meltan en Pokémon GO, dado que servirá para “desbloquear” su aparición en Pokémon GO.

Primer episodio de Pokémon

Si eres un verdadero fanático de Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, deberás recordar el primer episodio de esta serie que marcó el inicio de una gran aventura para Ash Ketchum, un niño de 10 años cuyo único objetivo es volverse un “Maestro Pokémon”.

Para lograrlo, deberá ganar un sinnúmero de batallas al lado de sus inseparables amigos, siendo Pikachu el más querido por todos los fans de Pokémon. Si no recuerdas cómo inicio esta serie, te invitamos a ver el primer episodio. ¿Nostalgia? Mira el episodio en YouTube.